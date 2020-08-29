【新冠肺炎】民航處一名外判保養維修人員確診　8月22日最後當值日子

▲ 民航處一名外判保養維修人員確診，正在威爾斯醫院接受治療。 (資料圖片)

民航處今日（29日）指得悉一名外判保養維修人員確診，該人員主要在民航處總部設備大樓上班，負責後勤工作，無需接觸公眾。

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民航處指患者在8月28日獲通知確診，目前正在威爾斯親王醫院接受治療。他最近一次當值日期為8月22日，在過去14天並沒有在航空交通管制中心工作。



該人員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

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民航處正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查。與該人員共同當值的人員目前沒有出現病徵，民航處已與衞生防護中心聯絡，安排共同當值人員進行病毒測試，並安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒。

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民航處將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有人員必須嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如人員如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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記者：伍瑋瑋