【新冠肺炎】駐守灣仔警察總部29歲男警員確診　感染源頭未明

▲ 警方指該名男警過去14日沒有於工作期間與公眾有緊密接觸。（資料圖片）

警方今晚 (29日）表示，一名駐守警察總部的29歲男警確診新冠肺炎，患者昨日（28日）接受病毒檢測，之後收到檢測中心通知呈初步陽性反應，其後亦由衞生防護中心確認為陽性。

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該名男警過去14日沒有於工作期間與公眾有緊密接觸，於過去14日亦沒有外遊記錄，他最後一日上班日為8月28日。



警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該男警可能有緊密接觸的警務人員，將獲安排在家工作及會安排進行病毒檢測



同時已經安排人員清潔及消毒警員上班地點，及已提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

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警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名男警近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

另外普及社區檢測計劃下周二 （1日）展開，市民今日（29日）7時開始可以上網預約。有關141檢測地點及採樣詳情，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋