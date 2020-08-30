【新冠肺炎】再有2間餐廳曾有患者到訪　77歲患者疑發病後光顧淘大客家好棧

▲ 衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有2間食肆曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情未息，昨日（29日）再新增18宗確診個案，當中16宗為本地感染病例。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有2間食肆曾有確診者到訪，當中包括淘大商場4期的客家好棧，及尖沙咀The ONE的「東海薈．拉斐特」。

新增2間食肆名單（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

觀塘淘大商場4期 客家好棧 28/08/2020 #4774

油尖旺The ONE 東海薈·拉斐特 28/08/2020 #4779

當中，居於牛頭角牛頭角下邨貴輝樓的77歲男患者（#4774），於8月25日發病。他曾於8月28日或之前，到過淘大商場4期的客家好棧，即代表他有可能在發病後仍有光顧該食肆。

至於居於土瓜灣益豐大廈B座的54歲女患者（#4779），則未有出現病徵，並曾於8月28日或之前到訪過尖沙咀商場The ONE的「東海薈．拉斐特」。

昨日新增本地確診遍佈全港各區，新增確診大廈名單請看：【下一頁】

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責任編輯:羅嘉欣