【機靈救母】糖尿病媽媽突然在家昏迷　5歲醒目仔靠玩具救護車報警救母一命

▲ 5歲兒子靠玩具車上的求救電話，致電病糖尿救母一命。

小朋友醒目舉動，成功救回媽媽一命。英國一名5歲男童，近日在家與弟弟玩耍時，媽媽突然暈倒，男童非常冷靜地致電刻在玩具救護車上的緊急電話號碼報警，及時把媽媽救回來。

5歲的Josh Champman與41歲媽媽Caroline、40歲爸爸Neil及1歲半弟弟Harry居於英國什羅浦夏。事發於7月8日，患有糖尿病的Caroline與兩名兒子在家玩耍時突然暈倒，Josh憶述，

媽媽本來在玩車，突然閉著眼睛睡著了，我覺得我需要找醫生。

致電報警救母一命

Josh情急之下，仍非常冷靜地找到刻在玩具救護車上的緊急電話號碼，致電112求救，接報人員一直與Josh保持通話，直至醫護人員趕到住所，他們為因糖尿病而昏迷的Caroline搶救，並把她送院。

Caroline在醫院醒在後，憶述自己當時突然眼前一黑。以往她通常是因血糖水平下降而感到暈眩，但今次沒有。兒子本來想去拿糖果給我，但已經吃完。而當她再次醒後，就發現許多醫護人員圍著她，她更被告知是兒子打電話救她一命。

我真不敢相信，他以前從沒有打過電話，我完全不知道玩具車上有求救電話號碼，我為兒子感到驕傲。

而任職皇家空軍攝影師的爸爸Neil，也為兒子在危急情況下懂得報警求助感到意外。Josh的英勇行為獲得當地警局表揚，邀請他參觀警局，當地警務總司令讚揚Josh，

這是一件不可思議的事，他在擔心媽媽的時候，仍能快速思考，看到在玩具救護車上的數字。

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責任編輯：王明芳