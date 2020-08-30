【久未露面】張敏隨莫少聰到山區行善　退隱幕前與年輕十載男友遊歷四周

▲ 張敏退隱幕前誠心向佛，與男友跟莫少聰到山區行善。

息影多年的電影女神張敏，早年決定誠心向佛，間中在微博分享她出席佛教及慈善活動的近照。日前她隨好友莫少聰前往中國山區進行探訪活動，同行還有比她年輕十載的男友「師兄梵」。

於1990年代接拍無數武俠電影，以及經常在周星馳電影中以「女神」身份登場的影星張敏，自1995年演出《十兄弟》後淡出電影圈，及後曾接拍電視劇，早年亦曾接拍過電影。

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▲ 張敏隨莫少聰團隊進行山區探訪。（微博圖片）

張敏間中接演的幕前演出大部份均是客串性質，淡出多年經常被追問何時復出的她，自從信奉佛教後，近年誠心禮佛，又不時參與慈善活動。

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▲ 二人因拍攝電影而成為好友。（微博圖片）

早前張敏隨舊拍檔莫少聰的善慈團隊，到內地山區進行慈善探訪，年屆52歲的張敏風韻猶存、保養得宜，完全看不出歲月的痕跡。

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而同行還有比她年輕十歲的男友「師兄梵」，合照更見二人戴上疑似情侶戒指。張敏於2015年被爆出戀上比她小十歲的製作人，直到2017年才終於承認戀情，二人同樣信奉佛教，張敏稱對方為「師兄梵」。

▲ 張敏與男友左手戴上疑似情侶戒。（微博圖片）

之前曾經有指男方家境一般，需靠張敏接濟，更傳出「包養」男友之說，張敏當時馬上出面為男友澄清，至今相戀五年，感情穩定。

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▲ （微博圖片）

近年二人結伴遊歷四周，早前張敏更新旅遊照片並寫道：「智慧中無所畏懼，做一個簡單的女人挺好！用一顆感恩的心看待周圍，用一顆樂觀的心面對一切！不算計誰，不傷害誰！給自己積累更多的運氣和福報。」

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