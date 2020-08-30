  • 31°C
香港時間 : 2020830日 (日) 11:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】普及社區檢測計劃周二展開　截至今早8時已有逾31萬人登記預約

社會 11:27 2020/08/30

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

陳肇始呼籲市民盡早登記參與計劃。（資料圖片）

政府於本周二（1日）展開普及社區檢測計劃，昨日（29日）開始接受網上預約。食物及衞生局局長陳肇始表示，截至今早已有31萬人經網上登記預約普及社區檢測計劃。

【全民檢測】實測預約過程約2分鐘完成　檢測中心設施曝光採樣站設間隔

陳肇始今早（30日）接受電台訪問時指，要先預約網上登記的目的是避免某些時段會有太多人，有部分檢測點首日的預約已經額滿，呼籲市民盡早登記及預約。現時計劃暫定為期7天，如市民參與十分踴躍，會視乎情況再延長7天，整個計劃最多14天。

政府在全港18區設立141個檢測中心，由有醫護人員協助採集市民的鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。陳肇始指，今次檢測是在鼻腔抽取樣本，並非鼻咽，只在鼻腔1至2厘米處採樣，風險較低。

【全民檢測】普及社區檢測今日起網上預約　一文看清141檢測點及採樣方式

她又指，兩周前已開始呼籲醫護人員參加，而醫護人員亦非常積極，部分人員更已經組隊，局方日前更為他們舉行簡介會，除了講解採樣流程之外，亦有交代保護衣物及整個感染控制的流程等；此外，當局亦有講解一旦遇到突發情況時該如何處理，以及如何與公務員事務局的同事協調等。

陳肇始稱，協助採樣的人員包括醫生、護士、救護員等，強調他們在採樣一定要有梳關私知識，在感染控制方面亦要保護自己及市民等。參與的人員大部分都為註冊醫護人員，而醫護學生只佔少數，相信他們有足夠訓練，採樣時亦會有醫生或護士在旁監督。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

電台 陳肇始 食物及衞生局 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正
13:59 2020/08/29
【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正
【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
12:11 2020/08/29
【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白
13:44 2020/08/29
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白