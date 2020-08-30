【全民檢測】普及社區檢測計劃周二展開　截至今早8時已有逾31萬人登記預約

▲ 陳肇始呼籲市民盡早登記參與計劃。（資料圖片）

政府於本周二（1日）展開普及社區檢測計劃，昨日（29日）開始接受網上預約。食物及衞生局局長陳肇始表示，截至今早已有31萬人經網上登記預約普及社區檢測計劃。

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陳肇始今早（30日）接受電台訪問時指，要先預約網上登記的目的是避免某些時段會有太多人，有部分檢測點首日的預約已經額滿，呼籲市民盡早登記及預約。現時計劃暫定為期7天，如市民參與十分踴躍，會視乎情況再延長7天，整個計劃最多14天。

政府在全港18區設立141個檢測中心，由有醫護人員協助採集市民的鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。陳肇始指，今次檢測是在鼻腔抽取樣本，並非鼻咽，只在鼻腔1至2厘米處採樣，風險較低。

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她又指，兩周前已開始呼籲醫護人員參加，而醫護人員亦非常積極，部分人員更已經組隊，局方日前更為他們舉行簡介會，除了講解採樣流程之外，亦有交代保護衣物及整個感染控制的流程等；此外，當局亦有講解一旦遇到突發情況時該如何處理，以及如何與公務員事務局的同事協調等。

陳肇始稱，協助採樣的人員包括醫生、護士、救護員等，強調他們在採樣一定要有梳關私知識，在感染控制方面亦要保護自己及市民等。參與的人員大部分都為註冊醫護人員，而醫護學生只佔少數，相信他們有足夠訓練，採樣時亦會有醫生或護士在旁監督。

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記者：郭詩詩