【新冠肺炎】消息：本港今日新增約14宗確診個案

▲ 消息指本港今日新增約14宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情似有緩和，昨日（29日）新增18宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，至今本港個案累計4,786宗確診個案和一宗疑似個案。消息指，本港今日（30日）新增約14宗確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案 16宗屬本地感染病例

普及社區檢測計劃本周二 （1日）展開，市民昨早（29日）7時開始可以上網預約。公務員事務局局長聶德權表示目前系統運作暢順，指理解市民擔心部分檢測中心較近民居，但今次檢測對象是無病徵的市民，檢測中心與街上的風險相若，有關141檢測地點及採樣詳情，即看：【下一頁】

另外，當局指，截至今早8時，已有逾31萬人登記與計劃，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩