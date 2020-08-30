【隔離生活】港男赴台開學分享14天隔離生活　酒店供三餐隔離費用獲補貼約3700港元

▲ 一名原本在台灣讀書的港男早前出發赴台預備開學，並在網上分享在當地酒店14天的隔離生活。

新冠肺炎疫情肆虐下，全球各國及地區紛收緊入境措施。不過，防疫見成效的台灣早前已宣布，開放19個地區和國家的留學生返台灣就學，一名原本在台灣讀書的港男隨即出發赴台預備開學，並在網上分享在當地酒店14天的隔離生活。

隔離費用獲台方補貼

事主昨日（29日）在網上討論區「連登」分享指，自己本在台中一所大學就讀醫科，早前已飛抵台灣，並在當地酒店接受14天隔離。他表示，14天的隔離費用需自費3.3萬元新台幣（約8833港元），不過台灣政府則會每日補貼1000元新台幣，換言之事主最終只需支付1.9萬元新台幣（約5085港元）。

此外，他又提到從台北搭防疫車到台中只需1080新台幣，直言比高鐵還便宜，不過他亦坦承這次「返一次台灣使多咗好多錢」。他亦分享由酒店供應的一日三餐情況：

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事主:隔離期間可瘋狂寫paper

不少網民形容菜式賣相「望落唔差」，但事主則表示只是「食得落肚level only」，當中午餐的豬肉「好嚡」，不過如覺得份量不夠，則可打電話到櫃枱「攞多份」，或自行以電話叫外賣。

對於一人坐擁房內兩張床的情況，事主笑言：「一三五瞓左邊，二四六瞓右邊，星期日瞓中間」。在隔離期間，事主亦表示會好好善用時間做功課，「可以瘋狂寫paper，儲咗兩篇meta-analysis同一份proposal，啱啱好可以趁而家呢段時間清吓。」

台灣的教育部上周一（24日）宣布，即日起開放19個地區和國家的留學生返台灣就學。赴台學生必須先取得有效的入台證件（如簽證、居留證或入出境許可證等），而且學生必須事前預定合適檢疫場所完成14天居家檢疫。學校也可協助學生事先洽妥防疫旅館或安排中央檢疫所，或於暑假期間入住經地方衛政單位檢核通過之校內外檢疫宿舍作為檢疫場所。

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責任編輯:羅嘉欣