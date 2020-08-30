【野味再現】疫情未息武漢商販偷售野生青蛙　街市環境惡劣青蛙隨地亂放

▲ 作為疫情最先爆發地的武漢，當地市集近日被發現有攤販開始販售野生青蛙，引起網民熱議。

新冠肺炎疫情肆虐全球，當中野味被視為疫情爆發的關鍵。武漢曾是重災區，當地有街市近日被發現有攤販開始販售野生青蛙，引起網民熱議。

據內地影音平台《梨視頻》報道，武漢天聲街街市有多個攤販叫賣野生青蛙，當中野生的售價約30元（人民幣．下同）一斤，人工飼養的則約為15元一斤，攤販還標榜「這絕對好吃的」。從片段可見，現場攤販用綠色網子將一袋又一袋的青蛙丟在路邊，旁邊還留有水漬與垃圾，環境頗為骯髒。

片段曝光後，武漢市場監管局強調「野生動物當然不能賣，但人工繁殖的可以；如果武漢市哪裡有銷售野生青蛙，可以隨時通報」，並指將對此情況進行查處。事實上武漢今年5月已宣布禁食野生動物，其中就包括青蛙。

不少網民亦批評：「野生動物還敢吃嗎」、「又是武漢，真對這個城市無語。」、「疫情當下，又開始了？忘記了」、「原以為經歷了這次疫情之後，人類再也不敢吃野生動物了，看來我想的還是太天真了」。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣