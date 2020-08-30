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【野味再現】疫情未息武漢商販偷售野生青蛙　街市環境惡劣青蛙隨地亂放

健康 12:30 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

作為疫情最先爆發地的武漢，當地市集近日被發現有攤販開始販售野生青蛙，引起網民熱議。

新冠肺炎疫情肆虐全球，當中野味被視為疫情爆發的關鍵。武漢曾是重災區，當地有街市近日被發現有攤販開始販售野生青蛙，引起網民熱議。

據內地影音平台《梨視頻》報道，武漢天聲街街市有多個攤販叫賣野生青蛙，當中野生的售價約30元（人民幣．下同）一斤，人工飼養的則約為15元一斤，攤販還標榜「這絕對好吃的」。從片段可見，現場攤販用綠色網子將一袋又一袋的青蛙丟在路邊，旁邊還留有水漬與垃圾，環境頗為骯髒。

片段曝光後，武漢市場監管局強調「野生動物當然不能賣，但人工繁殖的可以；如果武漢市哪裡有銷售野生青蛙，可以隨時通報」，並指將對此情況進行查處。事實上武漢今年5月已宣布禁食野生動物，其中就包括青蛙。

不少網民亦批評：「野生動物還敢吃嗎」、「又是武漢，真對這個城市無語。」、「疫情當下，又開始了？忘記了」、「原以為經歷了這次疫情之後，人類再也不敢吃野生動物了，看來我想的還是太天真了」。

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責任編輯:羅嘉欣

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