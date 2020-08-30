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張建宗指須幫助學生成負責任良好公民及國民　透過課程讓學生認識國家安全重要性

社會 12:18 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（經濟日報資料圖片）

新學年開學在即，政務司司長張建宗表示，當局須要幫助學生培養國民身分認同及守法意識，成為負責任的良好公民及國民。

張建宗今日（30日）發表網誌指，維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任，亦是所有香港市民，包括學校教職員和學生的共同義務。當局須要幫助學生培養國民身分認同及守法意識，成為負責任的良好公民及國民。他又指，教育局早前已就《香港國安法》的頒布，向學校發出通告，提示學校管理層、教學及非教學人員和學生，認識、了解及遵守《香港國安法》。

他稱，當局會繼續透過課程、學與教資源和各種學習活動互相配合，支持學校教導學生正確認識《憲法》和《基本法》，以及「一國兩制」和國家安全的重要性。

受疫情影響，全港中小學9月1日新學年開始時，學生在學校支援下，暫時留在家中學習。他又指，政府會密切跟進疫情發展，並聽取專家的醫學意見，就何時恢復面授課堂有決定時，教育局會預早公布和通知學校，讓學校有充足時間作好準備。

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記者：郭詩詩

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