【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，有3宗登記個案出現「被登記」情況。（資料圖片）

政府於本周二（1日）展開普及社區檢測計劃，昨日（29日）開始接受網上預約。 創新及科技局局長薛永恒表示，整體網上登記流程順暢，惟有個別登記個案出現「被登記」，當局會跟進調查，強調若未經當事人同意下使用當事人的個人資料是犯法，會有執法行動。

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薛永恒今早（30日）接受一個電視節目訪問時指，截至今早近11時，已約有34萬人登記，整體登記流程順暢，當局即提供24小時熱線，協助在登記中有疑問的市民。當局昨晚收集逾4000宗查詢，其中有3宗與「被登記」有關。

他指出，3宗個案均指在沒有被徵得當事人的同意下被登記預約，當局會跟進調查，強調任何人如沒有取得同意下使用他人的個人資料，即屬違法，若發現有人是惡意這樣做，當局將展開執法行動。

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至於健康碼方面，薛永恒於另一個節目中指出，香港健康碼只在跨境時，資料才會轉移到廣東或澳門，在本地並無設有追蹤功能，政府指開發及技術已經完備，等待疫情穩定後推出。至於何時推出，他則指須聽取三地專家意見，而推出初期會因應人流或行業需要設限額；另港府亦正跟日本、泰國等國家商討旅遊氣泡，會探討香港健康碼成為互認檢測的跨境工具。

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責任編輯：郭詩詩