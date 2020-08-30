【開學準備】幼稚園N班返9放4 Zoom全日　港媽鬧爆：折磨家長純粹做嚟有交待

▲ 港媽認為幼稚園及N班的Zoom課程，只為做來為交待。

新學年即將開學，因應新冠肺炎疫情，教育局提出學校需要安排網上授課，暫停面授課程。而家長大多已收到有關學校網上教學的安排，有幼稚園家長抱怨，K2女兒就讀全日班，需要從早上9時Zoom足全日至下午4時，亦有家長提供時間表，指N班也需從9時半Zoom至下午4時，批評時間表非常折磨。

有家長在facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」發帖稱，女兒就讀K2，全日班需要從早上9時上課至下午4時，除了午飯及午睡時間，每個鐘都要Zoom。

超離地，連買餸煮飯都冇時間！

帖文吸引大批家長留言，有子女就讀N班的家長提供學校時間表，可見「實時網上視像學習」從早上9時半開始，共有6節課，早上3節，下午3節，每節課20分鐘，之後有20分鐘小休，再上下一節課，午膳連午睡從早上11時至下午2時半。

每天早上有不同的主題學習，包括數概活動、圖工、兒歌等，其後會有英語課程、唱遊活動，下午則有故事、德育教育、英語和親子遊戲時間。該家長表示，校方解釋這時間表是想小朋友提早適應上堂的時間規律。

▲ 有家長提供的N班時間表，可見全日班從早上9時半上至下午4時。（facebook圖片）

小朋友難長時間專注

有家長網民表示，小朋友年幼，根本沒可能維持如此長的專注力，「佢地老師上Zoom都戴住口罩，完全睇唔到表情，又冇互動，我都睇到好眼瞓」、「講真呢D網上課堂真係純粹做嚟俾家長、小朋友『有個交待』(尤其要交學費果d)」。

有家長則表示，自己的小朋友讀小一每天只Zoom 2小時，另有幼稚園家長則表示，每日只需Zoom半小時，比較合理。不過，有家長就指，子女的學校沒有提供Zoom課程，她反而希望每周有一兩天Zoom，但如果每天都上又太密。

不少家長都擔心，小朋友長期看著電子屏幕上課，很容易「睇壞眼」。根據衛生署學生健康服務網頁的資料，引述了美國兒科學會的最新（2018）指引，2歲至5歲兒童每天不應觀看屏幕多於1小時（包括電視、電腦、平板電腦或智能電話等），而且每20分鐘應該休息一下，讓眼晴離開屏幕最少20秒。

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責任編輯：王明芳