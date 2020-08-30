【新冠肺炎】團隊發現4成基層無電腦應付開學　有家長無奈讓幼子停學讓長子上課

▲ (曾耀輝攝)

開學在即，今年受疫情所限，不少學校已做好網上教學的準備。香港社區組織協會就「貧困學童有否足夠電子設備應付網上學習」進行調查，發現有約40％的貧困學童未有可供上網的電腦。協會建議政府加強資助力度和統籌校方向基層提供協助。

【全民檢測】張建宗指48個檢測中心首日預約滿額 當局將視乎進度延長計劃不多於7日

▲ 柯太。（曾耀輝攝）

住於劏房的柯太與丈夫有2名兒子，10歲的大兒子將升讀小四，小兒子則正就讀幼稚園。由於數據和設備有限，柯太的2名兒子不能同時上課，「細仔讀幼稚園感覺無咁重要嘛，優先俾大仔上堂先囉。」她又指，由於大兒子長期留在家中，情緒變得燥狂，容易鬧脾氣。

柯太又表示，自今年初開始網上教學後，兒子的成績持續變差，最新一份成績表中，大部分科目都不合格。

張建宗指須幫助學生成負責任良好公民及國民 透過課程讓學生認識國家安全重要性

▲ 明仔。（曾耀輝攝）

柯太的大兒子明仔則指，由於家中沒有電腦，要用手機上課，令教學素材十分細少，閱讀上很困難。他希望政府可以出手支援，為他們購置電腦，讓弟弟亦可同時上課。

香港社區組織協會在今年8月25日至27日透過問卷訪問了597個家庭，涉及733名兒童。調查發現，有40.2％的受訪者表示家中沒有可供上網的電腦。

另外，有約47％受訪者表示無列印機，所以無法列印習作；亦有約36％受訪者表示沒有足夠的數據和網速上課。

整體而言，有91％受訪者表示由1月至今，無法順利透過網上學習，擔心學習進度落後於人。亦有約67.5％受訪者表示心情差。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚