  • 29°C
香港時間 : 2020830日 (日) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】團隊發現4成基層無電腦應付開學　有家長無奈讓幼子停學讓長子上課

社會 13:13 2020/08/30

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

(曾耀輝攝)

開學在即，今年受疫情所限，不少學校已做好網上教學的準備。香港社區組織協會就「貧困學童有否足夠電子設備應付網上學習」進行調查，發現有約40％的貧困學童未有可供上網的電腦。協會建議政府加強資助力度和統籌校方向基層提供協助。

【全民檢測】張建宗指48個檢測中心首日預約滿額　當局將視乎進度延長計劃不多於7日

柯太。（曾耀輝攝）

住於劏房的柯太與丈夫有2名兒子，10歲的大兒子將升讀小四，小兒子則正就讀幼稚園。由於數據和設備有限，柯太的2名兒子不能同時上課，「細仔讀幼稚園感覺無咁重要嘛，優先俾大仔上堂先囉。」她又指，由於大兒子長期留在家中，情緒變得燥狂，容易鬧脾氣。

柯太又表示，自今年初開始網上教學後，兒子的成績持續變差，最新一份成績表中，大部分科目都不合格。

張建宗指須幫助學生成負責任良好公民及國民　透過課程讓學生認識國家安全重要性

明仔。（曾耀輝攝）

柯太的大兒子明仔則指，由於家中沒有電腦，要用手機上課，令教學素材十分細少，閱讀上很困難。他希望政府可以出手支援，為他們購置電腦，讓弟弟亦可同時上課。

香港社區組織協會在今年8月25日至27日透過問卷訪問了597個家庭，涉及733名兒童。調查發現，有40.2％的受訪者表示家中沒有可供上網的電腦。

另外，有約47％受訪者表示無列印機，所以無法列印習作；亦有約36％受訪者表示沒有足夠的數據和網速上課。

整體而言，有91％受訪者表示由1月至今，無法順利透過網上學習，擔心學習進度落後於人。亦有約67.5％受訪者表示心情差。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚

相關文章

【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法
今日 12:38
【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法
【開學準備】幼稚園N班返9放4 Zoom全日　港媽鬧爆：折磨家長純粹做嚟有交待
今日 13:12
【開學準備】幼稚園N班返9放4 Zoom全日　港媽鬧爆：折磨家長純粹做嚟有交待
【全民檢測】張建宗指48個檢測中心首日預約滿額　當局將視乎進度延長計劃不多於7日
今日 11:55
【全民檢測】張建宗指48個檢測中心首日預約滿額　當局將視乎進度延長計劃不多於7日
【野味再現】疫情未息武漢商販偷售野生青蛙　街市環境惡劣青蛙隨地亂放
今日 12:30
【野味再現】疫情未息武漢商販偷售野生青蛙　街市環境惡劣青蛙隨地亂放
【新冠肺炎】居元朗好順泰大廈83歲確診女病人離世　累計死亡個案88宗
今日 12:15
【新冠肺炎】居元朗好順泰大廈83歲確診女病人離世　累計死亡個案88宗
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約14宗確診個案
今日 12:05
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約14宗確診個案
劏房 疫情 幼稚園 M2 網上學習 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正
13:59 2020/08/29
【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正
【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
12:11 2020/08/29
【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白
13:44 2020/08/29
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白