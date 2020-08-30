【藝人豪宅】汪明荃留家慶祝73歲生日　與羅家英及愛犬居西貢3層獨立屋【多圖】

汪阿姐生日快樂！本月28日是汪明荃的73歲生日，其丈夫羅家英與她選擇留在西貢獨立屋豪宅內撐檯腳吃長壽麵簡單慶祝。二人婚後一直居於西貢愛巢，喜愛更新社交網站的汪阿姐多次公開三層高的豪宅內部，空間寬敞更曾宴請50人舉行派對！

8月28日是汪阿姐的73歲生日，雖然「限聚令」已放寬晚上堂食時段，但汪阿姐與老公羅家英選擇逗留在家作簡單慶祝。見照片中，桌上放有一個自製的朱古力蛋糕，以及長壽麵作為生日宴的主菜。

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汪阿姐展示收到的禮物如花束、心意卡、空氣清新機等，她寫道：「過了一個開心的‘生日’天，多謝大家的祝福！祝各位身體健康！珍惜每一天！加油呀！」不少圈中人如李司棋、楊怡、胡定欣、方力申等都有留言祝福她。

而照片中見到汪阿姐的飯廳和偏廳一角，走簡約和中國風的路線。這所位於西貢銀綫灣的三層高獨立屋，是汪阿姐與家英哥的愛巢，加上兩隻愛犬唐狗Co Co和Bingo，打造成一個溫馨家居。

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汪阿姐不時在社交網站發放住所內部的照片，獨立屋室外空間充足，客廳外面就是超大陽台，汪阿姐曾經在新年期間於陽台舉行大食會，平日則與狗狗在陽台玩樂，陽台景觀開揚，除了綠草還在大海景，清靜怡人。

三層高的豪宅正門，有一條長樓梯，足夠容納50人在此拍攝大合照，木造大門內有個寬闊玄關，新年期間能夠擺下巨型桃花及年花，非常有氣派。

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大宅內有客廳與偏廳，客廳採用簡約格，放有白色L型梳化配以淺木色設計，廳上吊有水晶燈。而偏廳則富中國風，以深木色作為配搭並擺不少收藏品如掛畫、獎狀、木雕、花瓶等等。

喜歡下廚的汪阿姐，每年新年都會炮製大批糕點，之前她公開與三位傭人一同製作蘿蔔糕的照片，單計廚房已經接近一個普通單人單位的大小。

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汪阿姐與家英哥所住的銀線灣別墅，共有20座，全是三層高的單幢豪宅，內有不少名人業主，包括曾志偉、前特首董建華等等。

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