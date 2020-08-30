【新冠肺炎】食環仵工無防護衣搬確診者屍須隔離　議員質疑部門溝通不足致失誤

▲ 民建聯批評政府部門之間溝通失誤，導致仵工須隔離檢疫。左起：葉文斌、周浩鼎、梁志祥。（冼偉倫攝）

日前將軍澳醫院出現一名死後才確診的新冠肺炎患者（個案編號：4763），他死後由食環署屍體處理組運往殮房，共5名仵工須接受隔離檢疫。仵工未來不用處理新冠肺炎死者屍體，質疑當局未有將消息妥善通知，以致沒有足夠裝備，增加感染風險；協助仵工的民建聯亦批評，部門之間溝通明顯出現溝洞，要求政府正視及改善。

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當日負責處理屍體的食環署值勤室工目郭太表示，上周三（26日）收到警方通知要到將軍澳醫院處理一具因發燒入院、其後死亡的男屍。她與4名隊員到場後，先與警員檢查屍體手帶確認死者身份，再與隊員搬運屍體上車，過程僅3分鐘，小隊其後將屍體送往沙田富山公眾殮房。

在2個多小時後，郭太接獲另一隊同事通知，指殮房方面通知她們剛運送的屍體是新冠肺炎確診者，死者的太太亦是確診者。

郭太稱，處理屍體時只佩戴外科口罩和手套，屍體亦只有一層屍布遮蓋，「如獲通知係處理傳染病屍體才會穿保護衣，而且屍體會用膠袋入起。」她得知消息後馬上回報給上司，但延至竪日中午才獲回覆要求留家，至下午5時許獲通知須隔離，最後她與4名隊員共5人於上周五（28日）分別獲安排到竹篙灣及八鄉隔離營。

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立法會議員周浩鼎批評，事件突顯部門間通報機制有問題，食環署及衞生防護中心溝通明顯有漏洞，仵工以及警員都是受害者，他又質疑醫院方面處理不小心：

呢個時勢因發燒入院係咪應該更小心處理？

周浩鼎指，今年6月曾去信食環署了解新冠肺炎確診者屍體的處理流程，當時署方回覆的信件中，明確指出屍體處理隊不用搬運及處理確診者屍體，惟仍發生是次事件。民建聯要求當局關注人手問題、加強對隊員培訓，及應設特別津貼以保障他們權益。

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記者：蘇文軒