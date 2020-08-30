【港姐2020】一文盡睇最後十強佳麗詳細資料 陳煦凝+陳楨怡+郭柏妍+謝嘉怡成大熱
2020年香港小姐今晚（8月30日）舉行，十位候選港姐佳麗黃婉恩、陳楨枱、謝嘉怡、鄺美璇、何孟珊、陳煦凝、郭柏妍、麥詩晴、廖慧儀及謝恩靈角逐冠、亞、季軍。
當中港姐佳麗，年齡最少是只18歲的謝恩靈，其餘佳麗年齡平均25歲。眾佳麗以黃婉恩學歷最高，為碩士畢業生，至於其餘佳麗絕大部份具大學程度。
外表方面，陳楨怡及何孟珊最高，二人身高都是171cm。謝嘉怡最嬌小，身高為160cm。
當中，鄺美璇早前先拔頭籌奪友誼小姐。而陳煦凝、陳楨怡、郭柏妍、謝嘉怡被視為今屆大熱。究竟最終哪一位可奪得今年港姐冠軍寶座？
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1.陳煦凝
年齡：24歲
職業：理財策劃經理
學歷：中學畢業
身高：162.5cm
體重：42kg
身段：32, 21, 32
2.陳楨怡
年齡：23歲
職業：實習室內設計師
學歷：大學畢業
身高：171cm
體重：48.5kg
身段：34½, 23½, 33½
3.何孟珊
年齡：24歲
職業：護士
學歷：大學畢業
身高：171 cm
體重：52.5 kg
身段：33½, 22½, 34½
4.郭柏妍
年齡：22歲
職業：學生
學歷：碩士
身高：167cm
體重：45kg
身段：32, 22, 33
5.鄺美璇
年齡：24歲
職業：投資銀行銷售分析員
學歷：大學畢業
身高：170cm
體重：54kg
身段35, 24½, 34
6.廖慧儀
年齡：24歲
職業：空中服務員
學歷：大學畢業
身高：168cm
體重：52kg
身段：35, 24, 34
7.麥詩晴
年齡：23歲
職業：業務經理
學歷：大學畢業
身高：170cm
體重：52.5kg
身段：33½, 23, 34
8.謝嘉怡
年齡：25歲
職業：手術室護士
學歷：大學畢業
身高：160cm
體重：47kg
身段：33, 23, 34
9.謝恩靈
年齡：18歲
職業：學生
學歷：中學畢業
身高：165cm
體重：53 kg
身段：34½, 24½, 36
10.黃婉恩
年齡：26歲
職業：私人銀行助理客戶經理
學歷：碩士畢業
身高：163cm
體重：47kg
身段：33, 23½, 34
撰文 : TOPick柴犬出動