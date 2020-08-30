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【港姐2020】一文盡睇最後十強佳麗詳細資料　陳煦凝+陳楨怡+郭柏妍+謝嘉怡成大熱

娛樂 15:06 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

2020年香港小姐十強佳麗詳妯資料。

2020年香港小姐今晚（8月30日）舉行，十位候選港姐佳麗黃婉恩、陳楨枱、謝嘉怡、鄺美璇、何孟珊、陳煦凝、郭柏妍、麥詩晴、廖慧儀及謝恩靈角逐冠、亞、季軍。

當中港姐佳麗，年齡最少是只18歲的謝恩靈，其餘佳麗年齡平均25歲。眾佳麗以黃婉恩學歷最高，為碩士畢業生，至於其餘佳麗絕大部份具大學程度。

外表方面，陳楨怡及何孟珊最高，二人身高都是171cm。謝嘉怡最嬌小，身高為160cm。

當中，鄺美璇早前先拔頭籌奪友誼小姐。而陳煦凝、陳楨怡、郭柏妍、謝嘉怡被視為今屆大熱。究竟最終哪一位可奪得今年港姐冠軍寶座？

【港姐2020】被指有紋身廖慧儀入圍十強　陳楨怡+謝嘉怡稱身材非最佳

2020年香港小姐佳麗：陳煦凝、陳楨怡、何孟珊 、郭柏妍、鄺美璇。（左起）

2020年香港小姐佳麗：廖慧儀 、麥詩晴、謝嘉怡、謝恩靈、黃婉恩。（左起）

【港姐2020】Amber搣下巴證沒整容　何孟珊自稱曾被醫生非禮

1.陳煦凝 

年齡：24歲
職業：理財策劃經理
學歷：中學畢業
身高：162.5cm
體重：42kg
身段：32, 21, 32

2.陳楨怡 

年齡：23歲
職業：實習室內設計師
學歷：大學畢業
身高：171cm
體重：48.5kg
身段：34½, 23½, 33½

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    +4
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3.何孟珊 

年齡：24歲
職業：護士
學歷：大學畢業
身高：171 cm
體重：52.5 kg
身段：33½, 22½, 34½

4.郭柏妍 

年齡：22歲
職業：學生
學歷：碩士
身高：167cm
體重：45kg
身段：32, 22, 33

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5.鄺美璇

年齡：24歲
職業：投資銀行銷售分析員
學歷：大學畢業
身高：170cm
體重：54kg
身段35, 24½, 34

6.廖慧儀 

年齡：24歲
職業：空中服務員
學歷：大學畢業
身高：168cm
體重：52kg
身段：35, 24, 34

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    +4
    +3

7.麥詩晴 

年齡：23歲
職業：業務經理
學歷：大學畢業
身高：170cm
體重：52.5kg
身段：33½, 23, 34

8.謝嘉怡

年齡：25歲
職業：手術室護士
學歷：大學畢業
身高：160cm
體重：47kg
身段：33, 23, 34

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    +3

9.謝恩靈

年齡：18歲
職業：學生
學歷：中學畢業
身高：165cm
體重：53 kg
身段：34½, 24½, 36

10.黃婉恩

年齡：26歲
職業：私人銀行助理客戶經理
學歷：碩士畢業
身高：163cm
體重：47kg
身段：33, 23½, 34

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撰文 : TOPick柴犬出動

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