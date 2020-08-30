【港姐2020】一文盡睇最後十強佳麗詳細資料　陳煦凝+陳楨怡+郭柏妍+謝嘉怡成大熱

▲ 2020年香港小姐十強佳麗詳妯資料。

2020年香港小姐今晚（8月30日）舉行，十位候選港姐佳麗黃婉恩、陳楨枱、謝嘉怡、鄺美璇、何孟珊、陳煦凝、郭柏妍、麥詩晴、廖慧儀及謝恩靈角逐冠、亞、季軍。

當中港姐佳麗，年齡最少是只18歲的謝恩靈，其餘佳麗年齡平均25歲。眾佳麗以黃婉恩學歷最高，為碩士畢業生，至於其餘佳麗絕大部份具大學程度。

外表方面，陳楨怡及何孟珊最高，二人身高都是171cm。謝嘉怡最嬌小，身高為160cm。

當中，鄺美璇早前先拔頭籌奪友誼小姐。而陳煦凝、陳楨怡、郭柏妍、謝嘉怡被視為今屆大熱。究竟最終哪一位可奪得今年港姐冠軍寶座？

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▲ 2020年香港小姐佳麗：陳煦凝、陳楨怡、何孟珊 、郭柏妍、鄺美璇。（左起）

▲ 2020年香港小姐佳麗：廖慧儀 、麥詩晴、謝嘉怡、謝恩靈、黃婉恩。（左起）

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1.陳煦凝

年齡：24歲

職業：理財策劃經理

學歷：中學畢業

身高：162.5cm

體重：42kg

身段：32, 21, 32

2.陳楨怡

年齡：23歲

職業：實習室內設計師

學歷：大學畢業

身高：171cm

體重：48.5kg

身段：34½, 23½, 33½

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3.何孟珊

年齡：24歲

職業：護士

學歷：大學畢業

身高：171 cm

體重：52.5 kg

身段：33½, 22½, 34½

4.郭柏妍

年齡：22歲

職業：學生

學歷：碩士

身高：167cm

體重：45kg

身段：32, 22, 33

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5.鄺美璇

年齡：24歲

職業：投資銀行銷售分析員

學歷：大學畢業

身高：170cm

體重：54kg

身段35, 24½, 34

6.廖慧儀

年齡：24歲

職業：空中服務員

學歷：大學畢業

身高：168cm

體重：52kg

身段：35, 24, 34

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7.麥詩晴

年齡：23歲

職業：業務經理

學歷：大學畢業

身高：170cm

體重：52.5kg

身段：33½, 23, 34

8.謝嘉怡

年齡：25歲

職業：手術室護士

學歷：大學畢業

身高：160cm

體重：47kg

身段：33, 23, 34

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9.謝恩靈

年齡：18歲

職業：學生

學歷：中學畢業

身高：165cm

體重：53 kg

身段：34½, 24½, 36

10.黃婉恩

年齡：26歲

職業：私人銀行助理客戶經理

學歷：碩士畢業

身高：163cm

體重：47kg

身段：33, 23½, 34

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