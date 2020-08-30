【食用安全】台灣開放進口美國豬引瘦肉精食安爭議　醫生：瘦肉精可殘留內臟

▲ 台灣日前宣布，將在明年起開放進口美國含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉及牛肉，消息引起不少人質疑。

台灣日前宣布，將在明年起開放進口美國含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉及牛肉，當局並表示每天吃33片排骨，也要5到10年才超標。不過事件除了引起當地豬農強烈反彈外，民間亦有關注起瘦肉精的食安風臉。

過量服用可引致心跳加速、暈眩

據香港食安中心資料顯示，瘦肉精萊克多巴胺是乙類促效劑的一種，如豬牛等長期服用含有瘦肉精的飼料，其體內的脂肪可轉變為肌肉組織，從而促進生長和增加瘦肉比例，這些肉類中的瘦肉精亦不能通過沖洗或煮食消減。

不過，人們在食用含過量乙類促效劑殘餘的肉類後，可能會出現心跳加速、暈眩、頭痛、顫抖和神經緊張等症狀；如乙類促效劑的濃度高，甚至足以致命。

據台灣媒體報道，克多巴胺多殘留在內臟，攤開鬆綁美豬清單，進口豬雜裡，包含大腸就是內臟之一，未來如果進口豬肝和豬腎，分別吃1.5公斤和0.67公斤，連續5到10年就可能超過安全攝取量。

據台灣的新光醫院腎臟科主任方昱偉表示，瘦肉精對一些肌肉組織或器官，可能會有一些的潛在性的傷害性。而進食過瘦肉精豬牛的慢性病患者，不管其肝腎功能是否有異常，他本身在食用方面代謝可能就會比正常人來得慢，一旦代謝比正常人慢，瘦肉精在體內的半衰期就會增加，延長體內毒素暴露的時間。

他表示指，一般人把把瘦肉精肉類吃進肚後，瘦肉精在體內的半衰期約4小時。但如果心血管疾病或高血壓族群短時間大量進食，則容易增加心悸和心血管負擔，就連老人、小孩及懷孕媽媽都得小心。

約160國禁用萊克多巴胺

本港食安中心在2016年曾在市面發現2款牛肉樣本，發現其萊克多巴胺含量稍超出聯合國標準，當時中心勸諭涉事零售迦停售有關批次產品，同時已通知美國有關當局。

據聯合國的食品法典委員會在2012年通過的標準顯示，在萊克多巴胺在肉類的最高殘餘限量中，其中豬牛肉為10ppb（十億分之十）。

據估計，美國養豬業使用萊克多巴胺的比例高達六成至八成，但全球約160個絕大多數的國家均出於食物安全考慮禁止使用萊克多巴胺作為豬飼料添加劑，包括歐盟、中國和俄羅斯。

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責任編輯:羅嘉欣