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【動物染色】街上赫見「老虎」遊蕩感震驚　男子細看發現全身被染橙黑條紋狗狗

休閒 16:53 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

男子在街上發現全身被染橙黑色虎紋的狗狗。

寵物本是人類的朋友，然而有些人卻把牠們當成玩具，任意而為。近日，有菲律賓男子在街上發現一隻「老虎」，他大吃一驚，細看之下才發現是一隻被染上橙黑色紋的狗隻，男子擔心染色劑會對動物有害。

菲律賓男子Ian Chioco近日騎電單車回家時，在路邊見到一隻「老虎」，他最初感到驚訝，其後細看才發現是一隻剛被染色的狗隻。他拍下照片，上傳至社交網站，並質問狗隻的主人「為甚麼要這樣做？」

狗狗被染上橙黑色條紋

從照片可見，狗隻從頭到尾巴都被染上橙色和黑色條紋，儼如虎紋。圖片引起熱論，不少網民紛紛留言指，狗主的做法會令狗狗受傷，

這是毀了狗狗，染髮劑固然有害，如果有人因恐懼而突然傷害了牠怎麼辦？

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動物協會籲提供情報

由於照片在網絡瘋傳，除了菲律賓外，馬來西亞動物協會亦在facebook發帖稱，該會接報有狗隻遭人染色成老虎的模樣，呼籲知情人士提供情報，了解狗隻所在位置，

如果牠在國內，提供完整情報者將可獲神秘禮物。

而Ian其後亦在facebook更新帖文，他表示狗狗的主人聯絡過他，稱其所用的染色劑是安全且無毒，狗狗在被染色時也很開心。

善待動物組織PETA的CEO Poorva Joshipura過往曾就狗狗毛髮被染髮劑染色表示，為動物毛髮染色，會導致牠們產生壓力，也可引發併發症和過敏現象。

對貓狗而言，人類的長相如何並不影響牠們對人類的愛，為何人類不能向牠們釋出同樣的善意？牠們原來的樣子就是最好的。

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責任編輯：羅嘉欣

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