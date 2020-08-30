市建局5月至8月共安置240名合資格租戶　將於中環街市試用新科技防疫

▲ 市建局以視像會議方式，為合資格租戶抽籤配樓。(市建局圖片)

市建局行政總監韋志成今日（30日）發表網誌，反映疫情下安置工作的進度。

韋志成在網誌中指，疫情對市建局轄下重建項目的工作進度造成一定影響。而在已開展的項目中，共有10個位於土瓜灣、中西區和大角嘴的重建項目，已進入收購和清場階段，當中涉及超過200位租客的安置及交還單位手續。然而，因為疫情影響，有關工作無法如期進行，連帶的清場、樓宇拆卸、招標等工作亦受影響，要一併延遲。

以往當市建局完成重建項目內物業業權的收購後，便會進行安置程序，惟政府和部分律師樓疫情期間多次實施「在家工作」，令有關手續延誤。

為盡快落實安置，市建局利用視象會議，在今年5月至8月恢復配樓工作，為240名合資格租客編配公屋和安置單位。韋志成表示，市建局同事們能謹守崗位，展現克服困難的能力和決心，加快處理重建項目內居民「上樓」的安排，減少他們對「疫」境的壓力和焦慮，對此感到欣慰。

網誌又指出，市建局團隊正積極應用更多創新技術，加強樓宇防疫效能，如改善大廈的污水排氣管設計，探討加入空氣消毒淨化功能的可能。

市建局亦已展開委聘工程顧問的招標工作，邀請相關服務供應商遞交建議書，應用高效病毒濾網、紫外線消毒、光觸媒殺菌或其他的創新技術，將排氣管內的污濁空氣徹底淨化後，才在大廈天台及外牆等不同排氣口排出，避免病毒吹向周邊樓宇，減低社區傳播的風險。有關研究將在旺角豉油街安置大廈以及即將落成的中環街市項目中實地測試。

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記者：陳梓蔚