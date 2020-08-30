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【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案　另有10多宗初步確診

社會 16:30 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

本港今日新增15宗確診個案，其中10宗為本地感染。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日下午（30日）公布最新疫情。張竹君指出本港今日新增15宗確診個案，其中5宗屬輸入個案，均由菲律賓及印度返港，其餘10宗為本地個案。在本地個案中，5宗與其他個案有關；另有5宗源頭不明個案。今日另有10多宗初步確診個案。

本地個案中，包括元朗謝建華醫生一名護士確診（個案編號：4791）；葵涌匡智梨木樹宿舍群組再多3名院友確診（個案編號：4789﹑4792﹑4802），詳情即看：【下一頁】

本港今日5宗源頭不明個案，包括一名兼職的士司機（個案編號：4788)、家庭主婦（個案編號：4790）、駐守灣仔警察總部的警員（個案編號：4798）、太古廣場清潔工（個案編號：4800）、香港木球會清潔員工（個案編號：4801），詳情即看：【下一頁】

今日有10多宗初步確診個案，包括屯門醫院一名懷孕39周的孕婦，詳情即看：【下一頁】

【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法

另外，普及社區檢測計劃本周二 （1日）展開，市民昨早（29日）7時開始可以上網預約。食物及衞生局局長陳肇始在社交平台指，今日與公務員事務局局長聶德權到伊利沙伯體育館，出席參與「普及社區檢測計劃」的小隊組長及助理組長舉行的簡介會，有關141檢測地點及採樣詳情，即看：【下一頁】

【全民檢測】普及社區檢測計劃周二展開　截至今早8時已有逾31萬人登記預約

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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