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【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去

娛樂 16:43 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

張晉自爆當年兩度表白失敗，蔡少芬感動丈夫包容她有的過去。

圈中出名的模範夫婦張晉與蔡少芬（Ada）參加的內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季，最新一集在雲南大理Cosplay傳統古裝，期間張晉重提當年兩度求愛失敗，後來卻被Ada反追的故事。

Ada在節目中換上古代公主造型化身「芬芬大公主」，配合眉心妝，非常絕美驚艷，令人回想起她在《洛神》的經典女神造型！扮演「晉王子」的張晉為了抱得美人歸扭盡六壬，即場耍劍大曬功夫武術，成功俘虜Ada的芳心。他們兩夫妻更上演一幕古代成婚，搶鏽球、合巹交杯等統統做齊，集搞笑浪漫於一身。

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬扮瑪麗蓮夢露強吻老公　Ada與張晉重演《鐵達尼號》經典場面

二人以古裝造型再進行一次拜堂儀式。（大會發相）

蔡少芬以退為進

在晚飯時間，眾人問起兩夫妻當年首次拍戲的過程時，意外爆出Ada「倒追」張晉的小秘密。原來當時張晉追求Ada時慘被兩度拒絕，但Ada使出欲拒還迎的招數，張晉憶述：「第一次表白她確實拒絕了我，那我認為既然被拒絕，就要保持一定的距離。

可是，Ada第二天就發訊息給我『起床了沒有呀？』，當時我挺混亂的，拒絕我還那麼主動找我！」

【懷孕迷思】蔡少芬患強直性脊椎炎難懷孕終誕3孩　醫生︰懷孕或改善脊柱僵硬

合巹交杯統統做齊。（大會發相）

張晉抱得美人歸

當張晉以為還有希望之際，他再度發功向Ada表白，可惜再一次失望而回：「她又拒絕我了，但她從香港回蘇州拍戲，又天天都找我玩。」

最終張晉第三次表白才成功追到手，他指Ada事後曾表示覺得張晉是最沒可能發展的一個男孩，最終卻命中注定結成夫婦，Ada說：「我當時心裡面真係對他沒有任何期待及幻想的！」

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬婚後發現患不治之症　張晉攜手過難關：婚姻的意義就是同行

張晉多年來都非常疼愛Ada。（大會發相）

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬曾主動提「不婚即分」　Ada 險與張晉婚前甩拖：已沒時間了

暖男丈夫張晉

節目播出後，Ada在微博留言大讚張晉當年拍戲十分照顧自己及陳法蓉，感覺是一個乖乖仔，雖然當時拒絕了他的愛意，但不想失去這個朋友：「那時候我還把他當成女孩子，反正現在米已成炊，既然認定他就輸給他吧，我老公說啥就是啥！」

其實在之前，Ada已曾經力數老公張晉的8大優點，包括：帥氣、懂得打、懂跳舞、唱歌非常好聽、剪片好、脾氣好、愛護家人、接受她的過去，更封老公為「完美男人」！

（大會發相）

最讓她動心的，最張晉對她的無條件包容：「我以前所有的過去，他完全地可以接納，我跟他說所有以前的事情時，他不會用甚麼眼光去看我，反而他完全地去保護我，我真的很感激他，他真的是完美的男人。所以到今天，大事小事我都必須問他，我覺得有他來幫我分擔，我不用有壓力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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