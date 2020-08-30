財政儲備水平與沙士後相若　陳茂波稱支援措施須調整至更精準

新冠疫情持續大半年，港府先後推出兩輪防疫抗疫基金及財政預算案紓困措施。財政司司長陳茂波今日（30日）在網誌稱，未來的支援措施須作適應理順和調整，盡可能將資源用到精準到位。

陳茂波指出，政府2020/21財政年度的預算赤字，已經增至近2900億元，財政儲備由今年3月底的1.1萬多億元，驟降至8千多億元，相當於約13個月政府開支，有關儲備水平與2003年沙士後差不多，當時的財政儲備水平約12個月政府開支。

他續指，從公共財政穩健及維護市場信心的角度而言，開支增速是不可持續，需要預留力量，應付疫後或疫情反覆的財政需要，而且現時疫情重創環球經濟、中美政經磨擦升溫，港府需要有足夠資源和儲備，去應付未來的挑戰，維持金融穩定，加上抗疫工作已進入另一階段，人類須與病毒共存一段時間，港府未來的支援措施，須作適應的理順和調整，盡可能將資源用得更精準到位。

為有效控疫防疫及穩住經濟，陳茂波稱港府措施須多管齊下，顧及疫情、經濟和市民感受，令社會團結抗疫，而普及社區檢測計劃可中斷隱形傳播鏈，令政府可更聚焦防範疫情反彈，恢復經濟活力，而疫情受控後，香港才有條件恢復與內地、澳門的往返，為經濟增添動力，並透過旅遊氣泡，讓市民到其他地方旅遊及公幹。

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責任編輯：陳宛彤