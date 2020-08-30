【新冠肺炎】屯門醫院一名31歲孕婦初步確診　10名同住病房女病人被列為密切接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布醫管局最新情況。(經濟日報資料圖片)

本港疫情未止，今日（30日）新增15宗確診個案，其中5宗為輸入個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布醫管局最新情況，指截至今早9時，過去24小時有3名病人離世，至今有88名病人離世。

何婉霞表示，屯門醫院早前有一名31歲孕婦於昨日11時到急症室求診，她自稱曾發燒及身體不舒服、全身無力，經檢查後發現當時未有發燒，於是安排她到內科病房留醫，到晚上初步確診，院方安排她轉到隔離病房，暫時情況穩定，因為她已懷孕39週，故已幫她制定嬰兒出世後的處理方案；院方已通報衞生防護中心，並展開流行病學追蹤，孕婦留院時全程有配戴口罩，有10名同住於內科病房的女病人被列為密切接觸者需隔離；而員工當昤有穿著合適防護裝備，故沒有員工被列為密切接觸者。

何指，處理報稱曾發燒的孕婦，一般應安排入住隔離病房，等待檢測結果後再安排，惟今次個案只安排了到一般的內科病房，並要轉到其他地方接受檢查，做法不理想，院方現已檢討流程，找出可改善的地方，對於有病人被列為密切接觸者，院方感到抱歉。

截至今日（30日）上午九時，過去24小時共有33名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有4320名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用675間負壓病房，使用率46%；合共1220張負壓病床，使用率60%，現時共有351名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中23人情況危殆，33人情況嚴重，其餘295人情況穩定。

醫管局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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記者：洪芷晴