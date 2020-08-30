【新冠肺炎】5宗個案源頭不明　包括兼職的士司機家庭主婦警員等

▲ 本港今日新增14宗新冠肺炎確診個案。（陳靜儀攝）

本港今日（30日）新增15宗新冠肺炎確診個案，其中10宗屬本地感染個案，當中5宗源頭不明；另有逾10宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案 另有10多宗初步確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在本港最新疫情記者會上表示，10宗本地感染病例中，包括元朗謝健華醫生一名護士確診（個案編號：4791）；匡智會梨木機院舍再多3名院友確診（個案編號：4789﹑4792﹑4802），令該院舍至今有11名院疫及6名職員染病。

張竹君指，5宗源頭不明個案中，包括一名居於屯門的兼職日更的士司機（個案編號：4788）﹑一名患有長期病患及曾中風的家庭主婦（個案編號：4790）﹑一名在灣仔警察總部工作的警員（個案編號：4798）；太古廣場及位於大潭的香港木球會分別各有一名清潔工染疫。

張竹君說，確診警員在長沙灣居住，負責警察投訴課工作，但曾與其他同事用膳，有6至7名同事會被列為密切接觸者，須進行強制檢疫；而染病家庭主婦居於深水埗元州邨元逸樓，她每日都會與丈夫一同前往長沙灣貿易廣場一樓的富臨酒家飲茶；確診兼職的士司機則是經急症科門診的檢測下發現患病，日常會到訪屯門友愛邨商場及附近街市。

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記者：陳曉瑩