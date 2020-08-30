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【南韓疫情】確診牧師夫婦隱瞞行蹤　GPS揭曾同遊溫泉名勝700名旅客恐被傳染

健康 16:56 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

濟州島一對牧師夫婦早前確診後，涉嫌向當局隱瞞曾經浸溫泉的行蹤。

新冠肺炎疫情肆虐全球，韓國近日更爆發第二波疫情，全國近2萬人確診。不過，濟州島一對牧師夫婦早前確診後，涉嫌向當局隱瞞曾經浸溫泉的行蹤。據悉涉事溫泉旅館事發當日約有700人入住，引起當地民眾恐慌。

手機GPS揭真實行蹤

據韓媒《韓聯社》報道，涉事夫婦分別在上周一和周二（24及25日）在濟州島確診，惟當局調查兩人過去的行蹤時，他們卻極不合作，妻子甚至以沒病徵為由，虛報及隱瞞行蹤，並對兩人曾經浸溫泉一事隻字不提。

然而，當局直到日前才透過兩人的手機GPS定位發現，原來他們在確診前數天曾前往西歸浦市著名的山房山碳酸溫泉，並逗留了3個多小時，當時店內有超過300名旅客，而當日更共有逾700人到訪。

韓方宣布延長首都圈「社交距離防疫」

事件曝光後，不少當地人均人心惶惶，不滿涉事夫婦故意隱瞞行程路線的做法。據濟州島當局事後指，涉事丈夫為退休牧師，估計在8月16日前往京畿道龍仁市傳教時染疫，再傳染給妻子。由於妻子曾在調查時虛報資料，當局將以《關於傳染病預防及管理的法律》起訴，而涉事的溫泉旅館目前已停業消毒。

據資料顯示，韓國目前確診人數已達1.9萬，死亡人數為321人。而韓國政府亦已宣布延長首都圈「社交距離防疫」第2階段至9月6日，並規定連鎖咖啡廳一律不准內用，只允許外帶與外送服務；而餐飲店家則在晚上9時至隔日清晨5時之間，禁止在店內用餐，只允許外帶與外送服務。另外，首都圈內所有補習班從31日起至9月7日禁止到校上課，只允許遠距線上教學。

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責任編輯:羅嘉欣

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