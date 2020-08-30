觀塘瑪利諾書院舊生義派口罩 盼助港人抗疫 社會 16:36 2020/08/30 分享： 熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬 ▲ （曾耀輝攝） 疫情下的口罩荒已紓緩，但仍有部分有心人繼續免費派發口罩。觀塘瑪利諾書院今日（30日）就有舊生進行派發自製的「天壹」口罩。 ▲ 由觀塘瑪利諾書院舊生自製的天壹口罩。（曾耀輝攝） 活動發言人指，希望透過活動，可與各屆校友攜手為社會出力。 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS 訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【再見草莓鼻】常戴口罩誘發黑頭粉刺 日本雜誌《LDK》酵素洗顏產品大比拼 17:47 2020/08/27 【再見草莓鼻】常戴口罩誘發黑頭粉刺 日本雜誌《LDK》酵素洗顏產品大比拼 【男神抗疫】古天樂網上直播分享居家運動心得 送一萬個港產口罩贈香港人 17:59 2020/08/28 【男神抗疫】古天樂網上直播分享居家運動心得 送一萬個港產口罩贈香港人 【口罩令】不滿搭地鐵被勸戴口罩 大叔發爛渣除拖鞋打人箍頸攻擊 今日 14:29 【口罩令】不滿搭地鐵被勸戴口罩 大叔發爛渣除拖鞋打人箍頸攻擊