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觀塘瑪利諾書院舊生義派口罩　盼助港人抗疫

社會 16:36 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（曾耀輝攝）

疫情下的口罩荒已紓緩，但仍有部分有心人繼續免費派發口罩。觀塘瑪利諾書院今日（30日）就有舊生進行派發自製的「天壹」口罩。

由觀塘瑪利諾書院舊生自製的天壹口罩。（曾耀輝攝）

活動發言人指，希望透過活動，可與各屆校友攜手為社會出力。

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責任編輯：陳梓蔚

 

 

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