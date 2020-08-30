鄭若驊︰當法官裁決不公　律政司要決定是否提出上訴

▲ 律政司司長鄭若驊表示，當法官在法律觀點上犯錯、錯誤地運用酌情權，導致裁決不公，律政司便要決定是否對案件提出上訴。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊表示，當法官在法律觀點上犯錯、錯誤地運用酌情權，導致裁決不公，律政司便要決定是否對案件提出上訴，或在刑事案件中以呈述方式提出上訴，以及申請覆核刑期等。鄭若驊強調，律政司的決定都是根據法律原則和法庭程序，以及經過仔細研究整體案情才作出。

鄭若驊今在網誌指出，律政司將推出不同的公眾教育項目，向各個界別包括普羅大眾，宣傳正確的法治觀念，她又稱，社會大眾有時太着重案件結果，忽略判決所涉及的法律和證據基礎，認為市民要了解裁決的理據，才能理性地參與社會上討論。

鄭若驊稱，律政司2018年在網站推出了「重要判決摘要」專頁，將高等法院和終審法院頒下的重要判決整理為摘要，表示希望相關摘要能協助普羅大眾，了解判決重點，理解法官秉行公義時如何作出決定。

鄭若驊強調，法官的職責是按法律和證據來審理案件，市民要避免以偏概全，不應只根據片面之詞便妄下定論，認為在得出任何結論前，大眾應以理性客觀態度，考慮所有相關因素，從不同角度分析事件。

另外，鄭若驊又指，律政司與教育局局長的目標一致，透過向學生灌輸《基本法》和法治精神，從而培養學生正確價值觀。

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責任編輯︰尹櫻霖