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譚惠珠籲市民參與普及檢測計劃　望香港聖誕回復正常

政治 17:18 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

基本法委員會副主任譚惠珠表示，將會參加普及社區檢測計劃，呼籲市民參加檢測，望香港聖誕回復正常。（資料圖片）

當局9月1日推行普及檢測計劃，基本法委員會副主任譚惠珠表示，將會參加普及社區檢測計劃，呼籲市民參加檢測，望香港聖誕回復正常，強調香港的未來在於快速從疫情中恢復，並重啟經濟，否則到聖誕節將只有很少歡樂。

譚惠珠今早在電台英文節目表示，「早識別、早隔離、早治療」是國際公認的抗疫措施，故大規模檢測以找出隱形感染源有必要，提到澳門與廣東省早前放寬通關防疫措施，持有互認「健康碼」將不用接受隔離，認為香港需要盡快被納入相關計劃，否則香港的商界及服務業將會在冬天「捱不住」。

譚惠珠提到，今年由2月至6月，零售、住宿及膳食服務業的失業率升至10.7%，是過去15年的最高位，認為香港有必要被納入內地的開放旅遊措施，稱中央政府在2003年沙士後協助香港的經濟，認為香港的未來仍會扮演中國的國際貿易及金融中心，所以要盡快像內地一樣控制好疫情。

譚惠珠表示，香港出現二次感染個案，顯示全球將與新型肺炎共存一段時間，要盡早做好應對措施，認為市民合作是普及社區檢測計劃成功的關鍵，全球很多城市都希望政府提供相關檢測計劃，不能長期關閉商舖、學校及邊境，呼籲市民參與計劃。

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責任編輯︰尹櫻霖

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