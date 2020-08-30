【全民檢測】張竹君稱自己未有時間登記　指全民檢測才可找到隱形病人

▲ （林宇翔攝）

政府於本周二（1日）展開普及社區檢測計劃，昨日（29日）開始接受網上預約。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，政府早前已表明計劃中無檢測的目標，但從公共衞生角度來看，全民檢測才可找到隱形病人。

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張竹君今日（30日）在記者會上指出，自己現時未有時間登記，主要是因為有很多人登記作檢測，預計會有確診個案，因此要留在辦公室監視情況，有時間才會去登記，而自己在辦公室取得樣本樽亦是十分方便。

普及社區檢測計劃本周二 （1日）展開，市民昨早（29日）7時開始可以上網預約。食物及衞生局局長陳肇始在社交平台指，今日與公務員事務局局長聶德權到伊利沙伯體育館，出席參與「普及社區檢測計劃」的小隊組長及助理組長舉行的簡介會，有關141檢測地點及採樣詳情，即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩