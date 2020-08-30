  • 31°C
香港時間 : 2020830日 (週日) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】張竹君稱自己未有時間登記　指全民檢測才可找到隱形病人

社會 17:20 2020/08/30

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（林宇翔攝）

政府於本周二（1日）展開普及社區檢測計劃，昨日（29日）開始接受網上預約。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，政府早前已表明計劃中無檢測的目標，但從公共衞生角度來看，全民檢測才可找到隱形病人。

【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案　另有10多宗初步確診

張竹君今日（30日）在記者會上指出，自己現時未有時間登記，主要是因為有很多人登記作檢測，預計會有確診個案，因此要留在辦公室監視情況，有時間才會去登記，而自己在辦公室取得樣本樽亦是十分方便。

普及社區檢測計劃本周二 （1日）展開，市民昨早（29日）7時開始可以上網預約。食物及衞生局局長陳肇始在社交平台指，今日與公務員事務局局長聶德權到伊利沙伯體育館，出席參與「普及社區檢測計劃」的小隊組長及助理組長舉行的簡介會，有關141檢測地點及採樣詳情，即看：【下一頁】

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】食環仵工無防護衣搬確診者屍須隔離　議員質疑部門溝通不足致失誤
今日 13:20
【新冠肺炎】食環仵工無防護衣搬確診者屍須隔離　議員質疑部門溝通不足致失誤
【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案　另有10多宗初步確診
今日 16:30
【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案　另有10多宗初步確診
【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法
今日 12:38
【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法
【南韓疫情】確診牧師夫婦隱瞞行蹤　GPS揭曾同遊溫泉名勝700名旅客恐被傳染
今日 16:56
【南韓疫情】確診牧師夫婦隱瞞行蹤　GPS揭曾同遊溫泉名勝700名旅客恐被傳染
新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
12:11 2020/08/29
【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白
13:44 2020/08/29
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白
【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正
13:59 2020/08/29
【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正