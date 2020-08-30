警方破獲今年最大宗毒品案　檢值1.7億元毒品拘2名南亞裔男子

▲ 販毒集團將毒品放入飲品膠樽內。(黃傑偉攝)

警方搗破今年來最大宗毒品案，撿獲近180公斤毒品，總值約1.7億元，並拘捕2名南亞裔男子。

毒品調查科警司(行動）鄒旺忠表示，警方接獲情報顯示有跨國販毒集團，以飲品收藏毒品形式偷運毒品入境本港，於是在上周四(27日)晚上採取行動，突擊搜查粉嶺安樂村工廈一單位，警員於上址截查2名正在搬貨的南亞裔男子，在單位內發現超過千箱內藏果汁樽裝飲品貨物。警員搜查後發現，其中305樽飲品瓶內藏有毒品，包括105樽藏有88公斤冰毒、143樽內藏80公斤海洛英及12樽內藏8公斤氯胺酮(K仔)，總重178公斤，市值約1.7億元。

▲ 警方檢獲的毒品總重約178公斤。(黃傑偉攝)

警方以涉嫌販毒拘捕2名分別27歲及33歲的南亞裔男子，其中一人持香港身份證，報稱從事運輸工人，另一人報稱無業，持「行街紙」留港。他們被暫控一項販運危險藥物罪，將於明日(31日）在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科總督察（行動）葉秀蘭稱，不同種類的毒品便分散藏於逾萬支樽裝飲品之中，由於案中牽涉的毒品數量多，用以掩飾的貨物量亦大，警方仍需進一步調查，暫未確定毒品來源及流向，但相信已成功堵截該批毒品流出市場，正追查是否有主腦及其他成員在逃。

▲ 警方毒品調查科警司鄒旺忠(左)及總督察葉秀蘭(右)。(黃傑偉攝)

鄒旺忠續指，近年因戰亂及經濟轉差等因素，令毒品全球產量上升，本港今年首半年共檢獲348公斤冰毒及43公斤海洛英，分別比去年上升近20倍及1倍，情況令人憂慮；而今年檢獲量數已達2018及2019年的總和，反映毒品供應維持高位。疫情下毒犯轉以較高成本的貨運方式運毒，以獲取豐厚利潤，令單一案件量數增加及上升，執法部門今年已搗破4宗過億元毒品案，比過去兩年嚴重，犯罪集團以層出不窮方式將毒品運入境，警方將密切留意及如強打擊毒品活動。

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記者：黃傑偉