【新冠肺炎】5名曾接觸死者屍體的食環署員工列密切接觸者　醫管局指有處理屍體指引

▲ 衞生署及醫院管理局就新冠肺炎最新情況舉行簡報會。（林宇翔攝）

民建聯表示，有俗稱「執屍隊」的食環署屍體處理組成員，在不知情下被安排處理新型冠肺炎確診死者的屍體，期間沒有獲提供的保護衣。衞生署指，有5名曾接觸死者屍體的食環署員工列密切接觸者；醫管局則指有處理屍體指引。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（30日）在本港最新疫情記者會上回應時表示，已跟食環署溝通，日後如評估死者生前有感染新冠肺炎的風險，會安排先為死者逵行檢測，待檢測有結果後，會通知食環署人員，他們可根據檢測結果，採取相應屍體處理類別的指引，去醫院接收遺體，再送往公眾殮房。

何婉霞指，如死者檢測結果呈陽性，會按現時第二類別的屍體處理方法，用黃色標籤以作識別，職員在處理相關類型的屍體時，會穿上手套﹑防水衣及外科口罩，若有飛濺物，職員會配戴眼罩或面罩。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，若職員在處理新冠肺炎死者時沒有足夠的防護裝備，可能有感染風險，已將曾經接觸屍體的5名屍體處理組成員，列為密切接觸者。

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記者：陳曉瑩