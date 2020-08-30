【驚心動魄】強風來襲3歲女童遭風箏纏身　捲上天空狂甩8秒驚險萬分

▲ 台灣一名3歲女童在新竹風箏節意外被風箏纏住後就被捲上半空，嚇壞現場不少民眾。

台灣的新竹市國際風箏節今日（30日）發生一宗罕見意外，一名3歲女童在現場意外被風箏纏住後就被捲上半空，嚇壞現場不少民眾，場面驚心動魄，幸女童最終成功獲救，僅受輕傷。

據現場民眾拍下的事發片段顯示，女童當時已被一隻橙色的大型風纏住，並被捲上高空，其幼小身軀更隨強風越捲越高，一度離地約10米，女童亦嚇得在空中不斷掙扎，險象橫生，現場民眾驚呼連連。

女童其後墜落時，附近民眾見狀紛紛上前將她接住，小女孩這才沒有從空中摔下，平安落地。據新北市政府事後指，經初步檢查女童只有受驚及頸臉紅腫出現擦傷，目前經母親同意已在工作人員陪同下就醫。

不少網民看到事發片段後，紛紛表示「看完都起雞皮疙，好恐怖喔」、「還好人沒事」、「嚇死人了」，也感謝現場一熱心救人的民眾。

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責任編輯:王明芳