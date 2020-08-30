【新冠肺炎】政府斥抹黑普及檢測是辜負醫護人員　呼籲積極參與

▲ 政府斥抹黑普及檢測是辜負醫護人員。（林宇翔攝）

新冠肺炎普及檢測將於9月1日開始，政府早前多次指反對檢測的人是出於政治考慮，今日（30日）再發文指，對有人在網上及透過社交媒體發布有關普及社區檢測計劃的錯誤信息，表示極度失望及遺憾，呼籲市民積極參與檢測，以實際行動表明社會同心抗疫。

政府發言人表示，留意到網上流傳有關普及檢測的誇張失實言論，並對採樣方法、感染控制、檢測準確度及成效等方面存在謬誤。政府認為有關謬論是刻意散播嚇人信息，意圖抹黑普及社區檢測計劃及誤導公眾，減低市民參與計劃的意欲。



政府發言人續指，此等行徑辜負醫護人員、抗疫員工和支持計劃的企業及市民，令人極度失望及遺憾，社會大眾對此應予以譴責。



發言人強調普及社區檢測安全和充分保障個人私隱，所有個人資料包括檢測樣本與化驗結果只供在香港境內作檢測用途，工作流程亦不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。

文章又指社區隱性傳播鏈仍然存在，對疫情構成持續風險，也不利於政府逐步放寬社交距離措施；形容普及社區檢測計劃，是抗疫「及時雨」和「強心針」，又感謝超過40萬市民自昨天起已在網上預約接受檢測。

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責任編輯：陳梓蔚