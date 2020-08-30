社企餐廳「膳心小館」宣佈結業遣散120名員工　FB撰文：長痛不如短痛

▲ 社企餐廳「膳心小館」宣佈結業。（經濟日報資料圖片）

早前捲入勞資糾紛的社企餐廳「膳心小館」，昨日（29日）突然宣佈結業，9月下旬起逐步關閉食品工埸、貨倉及零售服務，牛頭角店租約亦將於11月到期，石硤尾特許專營店，在完成合作項目後亦將「功成身退」。「膳心小館」形容決定屬「長痛不如短痛」，會遣散120名員工，呼籲同行食肆僱主及零售店優先聘請他們。

「膳心小館」昨日以「出於『善心』努力經營 謾罵聲中『痛心』結業」為題在Facebook專頁帖文，指開業3年來，努力克服各種營商困難，並與10多間社福機構及長者中心合作，為觀塘區區內有需要的長者及弱勢社群提供實際支援。

館方形容，小館由一間當初只有9個人的小店，擴充成為一個有130多人的團隊，至2019年營業額有所增長，希望能為社會付出更多之時，但可皆管理經驗尚淺，在一連串社會運動及疫情的影響下，打理餐廳令館方變得「戰戰兢兢、如履薄冰。」

「膳心小館」說，不認同政府處理疫情的手法，拒絕領取政府的抗疫或保就業資金，早前發生的勞資事件，對館方營運進一步造成打擊，承認事件處理有欠妥善，願為此負上全責，但面對一連串的攻擊，感到無奈及厭倦，

同事間亦相繼出現了互相埋怨和敵視的情緒，這些都令我哋既擔心又痛心。

▲ 「膳心小館」將遣散120名員工。（經濟日報資料圖片）

館方指，在無數的質疑聲中，似乎在别人的眼中，都給判了「死刑」，又形容「長痛不如短痛」，與不少飲食業同行一樣，身處營業和銷售額同步急劇下跌的逆境， 故認為是時候為「膳心」劃上句號，

只因我們真的太愛香港 - 我們真心希望同路的「真・香港人」不要在這艱難時期，浪費無謂的精力和時間作無謂的鬥爭。

「膳心小館」承諾會嚴格遵照勞工法例，並以高於法定的賠償金額遣散工埸、貨倉、總店樓面、廚房等員工，同時按員工考勤表現發放特別獎金，同時呼籲各同路食肆僱主及零售店，可優先聘請被遣散的 120 位員工。

膳心小館稱，戶口餘款會按一般社企的税務規定，扣除一切遣散及必需的費用後，全數分給 3 個獲認可慈善機構，讓他們可以繼續為露宿者及長者提供膳食援助；而與觀塘區內各長者中心、福利機構、學校、教會等合作的計劃，將會於今年11月25日終止。

至於膳心小館正在生產的膳心月餅，將如期在9月中旬開始向各訂戶派發；客户亦可到門市憑收據退款。

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記者：陳曉瑩