【港姐2020】直擊香港小姐謝嘉怡奪冠軍　大熱陳楨怡+郭柏妍分奪亞軍季軍【不斷更新】

▲ 2020年香港小姐最後十強爭冠軍。

2020年香港小姐今晚（8月30日）舉行，十位候選港姐佳麗陳煦凝、陳楨怡、何孟珊、郭柏妍、鄺美璇、廖慧儀、麥詩晴、謝嘉怡、謝恩靈、黃婉恩，角逐今年香港小姐的冠、亞、季軍。

眾佳麗當中，鄺美璇早前已率先獲得友誼小姐獎。此外，陳煦凝、陳楨怡、郭柏妍、謝嘉怡被視為今屆港姐大熱人馬。

【22:37】冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍。

【港姐2020】香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪冠 撼低大熱郭柏妍陳楨怡贏后冠

▲ 三甲分別為謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍。（攝影：黃建輝）

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【22:10】公布入圍5強佳麗：2號陳楨怡、3號何孟珊 、4號郭柏妍、5鄺美璇、8號謝嘉怡。

5位佳麗各自分享入圍感受，其中何孟珊、郭柏妍說到能參選至今，都感性流淚。而謝嘉怡因中文不太好，最後用英文講出感受，指參選是她的夢想。

▲ 郭柏妍感性下淚。（攝影：黃建輝）

【21:50】10位佳麗穿泳裝進行問答環節。

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【21:37】頒發2020友誼小姐，由去年友誼小姐陳熙蕊頒予5號鄺美璇。

▲ 友誼小姐鄺美璇。（攝影：梁樂欣）

同時揭曉及頒發2020最上鏡小姐，由19最上鏡小姐王菲頒予8號謝嘉怡。

▲ 最上鏡小姐謝嘉怡。（攝影：梁樂欣）

【21:34】張振朗、馬貫東、何廣沛、胡鴻鈞與10位佳麗Chit-chat

【21:25】周柏豪任表演嘉賓獻唱歌曲，10位佳麗穿著婚紗出場。

【21:10】由星級排舞師SunnyWong編舞的表演環節，10位佳麗與40位舞蹈員表演。

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【21:00】港姐才藝表演，包括：何孟珊表演水袖舞、陳煦凝表演絲巾肚皮舞、陳楨怡表演豎琴演奏、謝恩靈表演古箏演奏、謝嘉怡表演唱歌、麥詩晴表演流行舞、郭柏妍表演韓風舞、黃婉恩表演絲帶舞、廖慧儀表演空中瑜伽、鄺美璇表演唱歌。

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【20:45】候選港姐逐一接受司儀問答題。

【20:43】4位司儀鄭裕玲、麥美恩、陸浩明、林溥來出場。

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【20:40】十位候選港姐陸續入場。

【20:30】多位港姐如黃嘉雯、馮盈盈、陳曉華分享過去當港姐的感受。

▲ 上屆冠軍黃嘉雯打頭陣表演。（梁樂欣攝）

【19:30】多位嘉賓開始入場，包括馬貫東、余德丞、胡定欣、戴祖儀、連詩雅、周柏豪、JW、劉佩玥、麥美恩、麥明詩等，讓傳媒拍照。

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