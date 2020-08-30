【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】

▲ 麥明詩、蔡思貝、馮盈盈鬥性感。

2020年香港小姐今晚（8月30日）舉行，10位候選港姐佳麗黃婉恩、陳楨枱、謝嘉怡、鄺美璇、何孟珊、陳煦凝、郭柏妍、麥詩晴、廖慧儀及謝恩靈將角逐三甲。

今晚《香港小姐》決賽亦邀來不少嘉賓助陣，決賽開場前，多位嘉賓如去年冠軍黃嘉雯、17年港姐亞軍的何依婷、馬貫東陸續到步，亦分享各自的心水。

▲ 黃嘉雯開場時表演舞蹈。（攝影：梁樂欣）

約晚上7:30，多位嘉賓開始入場，包括馬貫東、余德丞、胡定欣、戴祖儀、連詩雅、周柏豪、岑麗香、JW、劉佩玥、麥美恩等，以及多位前任港姐如麥明詩、何依婷、蔡思貝、張秀文等，各以不同貴氣、性感造型亮相，讓傳媒拍照。

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黃嘉雯個人心水

另外，多位女星及前港姐如麥明詩、胡定欣、馮盈盈都以性感look現身。

將卸任的上屆黃嘉雯接受TOPick訪問表示很不捨：「看她們綵排時勾起很多回憶。」另外，她有留意今年佳麗，指今屆水準很平均，至於個人心水：「較睇好陳楨怡，她各方面都幾好。另外，欣賞麥詩晴的才藝，以及欣賞謝恩靈，只是18歲小妹妹，對答已經好成熟得體。 」

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麥明詩回復好身材

大會司儀方面，今晚將由鄭裕玲、麥美恩、陸浩明、林溥來（Patrick Sir）擔任，同時有多位星級評判，選出今晚各個得獎名單。

麥明詩任最上鏡小姐評判，已當OL的她向TOPick今次回來電視城見回很多舊同事感開心。

之前被指發福的麥明詩，今晚身材明顯比之前瘦，她透露為今晚當港姐評判而減肥：「因為之前有網民話我發福，的確我是肥了。而為出席今晚港姐，令我有動力去減肥，大約用了一星期時間，做運動、食少一點。現在OL生活好充實，人生不同階段有不同的事，現在很開心。」

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當中包括最上鏡小姐評判：胡定欣、周柏豪、岑麗香、麥明詩、黎諾懿。

▲ 2020年香港小姐佳麗：陳煦凝、陳楨怡、何孟珊 、郭柏妍、鄺美璇。（左起）

另外，星級評判團有：張振朗、洪永城、胡鴻鈞、何廣沛、馬貫東、羅天宇、余德丞、黃庭鋒、周家洛、吳偉豪、孔德賢、劉子碩、吳天佑、張秀文、劉佩玥、蔡思貝、馮盈盈、張寶兒、何依婷、陳曉華、JW王灝兒、HANA菊梓喬、連詩雅、戴祖儀、以及2019香港小姐冠軍黃嘉雯、亞軍暨最上鏡小姐王菲、季軍古佩玲、友誼小姐陳熙蕊。

▲ 2020年香港小姐佳麗：廖慧儀 、麥詩晴、謝嘉怡、謝恩靈、黃婉恩。（左起）

記者：梁樂欣、游艾維