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港澳辦和中聯辦批評　有港人詆毀污衊內地援港抗疫舉措

政治 19:55 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

中聯辦和港澳辦批評有港人詆毀污衊內地援港抗疫舉措。（資料圖片）

國務院港澳辦表示，有香港反中亂港分子污衊內地援港抗疫舉措，予以強烈譴責和嚴正警告，指出這種行徑，「罔顧香港市民生命安全和健康，居心惡毒」。

港澳辦發言人指，香港有極少數別有用心的人，對內地援港抗疫舉措，大加污衊、抹黑，認為他們對內地支援隊的專家資質、試劑品質、實驗室安全等，進行「毫無根據的詆毀」，稱相關人士編造和散佈「基因送中」謠言，意圖製造社會恐慌情緒。希望特區政府和社會各界團結一心，戰勝疫情，恢復經濟社會發展和改善民生。

中聯辦亦發表談話，指香港極少數別有用心者，製造和散佈惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫舉，認為其「行徑卑劣，令人不齒」。

中聯辦發言人批評，一些別有用心者罔顧社會利益和市民健康，把抗疫議題政治化，又指應特區政府請求，國家衛健委組建的兩支內地核酸檢測支援隊共220多名隊員，已先後抵港，強調他們將充分遵守香港既有醫療規程，做好實驗室核酸檢測工作。

普及檢測計劃將於9 月1日推行，中聯辦發言人指，目前已有約6000名醫護人員及相關專業學生，自願報名協助採樣工作，另外有超過4000名現職或退休公務員，將為社區檢測中心提供支援。

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責任編輯︰尹櫻霖

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