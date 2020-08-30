  • 29°C
香港時間 : 2020830日 (日) 20:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】截至下午6時已有逾42萬人登記　檢測首日80個檢測中心額滿

社會 19:59 2020/08/30

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（林宇翔攝）

普及社區檢測計劃周二（1日）正式開展，計劃昨日（29日）開始網上預約，截至今日（30日）下午6時，累積有超過42萬名市民成功登記。

【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法

當局指，在9月1日普及計劃開展首天，已有80個社區檢測中心的預約額滿；佔全部141個社區檢測中心超過一半，包括上環體育館、北角官立小學、皇仁書院、香港遊樂場協會麥花臣場館、長沙灣社區中心等。

另外，至於9月1日至7日的預約，已經有5個社區檢測中心的預約額滿，包括秀茂坪社區會堂、油塘社區會堂、尚德社區會堂、沙角社區會堂和馬鞍山體育館，其他的社區檢測中心尚有名額。

【全民檢測】張竹君稱自己未有時間登記　指全民檢測才可找到隱形病人

發言人指，普及計劃目的是要找出2019冠狀病毒病隱形患者，政府並無就普及計劃訂立目標檢測人數，我們會為市民提供「願檢盡檢」的服務，切斷社區的傳播鏈。政府會密切監察預約情況和普及計劃的運作，以考慮會否將普及計劃延長最多7日。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】政府斥抹黑普及檢測是辜負醫護人員　呼籲積極參與
今日 17:58
【新冠肺炎】政府斥抹黑普及檢測是辜負醫護人員　呼籲積極參與
【新冠肺炎】5名曾接觸死者屍體的食環署員工列密切接觸者　醫管局指有處理屍體指引
今日 17:45
【新冠肺炎】5名曾接觸死者屍體的食環署員工列密切接觸者　醫管局指有處理屍體指引
【新冠肺炎】5宗個案源頭不明　包括兼職的士司機家庭主婦警員等
今日 16:40
【新冠肺炎】5宗個案源頭不明　包括兼職的士司機家庭主婦警員等
【新冠肺炎】屯門醫院一名31歲孕婦初步確診　10名同住病房女病人被列為密切接觸者
今日 16:34
【新冠肺炎】屯門醫院一名31歲孕婦初步確診　10名同住病房女病人被列為密切接觸者
【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案　另有10多宗初步確診
今日 16:30
【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案　另有10多宗初步確診
冠狀病毒

最高瀏覽

【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
12:11 2020/08/29
【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白
13:44 2020/08/29
【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白
【求子艱辛】李玟Kelly人工受孕打針打到肚皮花　容祖兒阿Sa阿嬌雪卵肥足20磅
16:39 2020/08/29
【求子艱辛】李玟Kelly人工受孕打針打到肚皮花　容祖兒阿Sa阿嬌雪卵肥足20磅