【全民檢測】截至下午6時已有逾42萬人登記　檢測首日80個檢測中心額滿

▲ （林宇翔攝）

普及社區檢測計劃周二（1日）正式開展，計劃昨日（29日）開始網上預約，截至今日（30日）下午6時，累積有超過42萬名市民成功登記。

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當局指，在9月1日普及計劃開展首天，已有80個社區檢測中心的預約額滿；佔全部141個社區檢測中心超過一半，包括上環體育館、北角官立小學、皇仁書院、香港遊樂場協會麥花臣場館、長沙灣社區中心等。

另外，至於9月1日至7日的預約，已經有5個社區檢測中心的預約額滿，包括秀茂坪社區會堂、油塘社區會堂、尚德社區會堂、沙角社區會堂和馬鞍山體育館，其他的社區檢測中心尚有名額。

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發言人指，普及計劃目的是要找出2019冠狀病毒病隱形患者，政府並無就普及計劃訂立目標檢測人數，我們會為市民提供「願檢盡檢」的服務，切斷社區的傳播鏈。政府會密切監察預約情況和普及計劃的運作，以考慮會否將普及計劃延長最多7日。

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記者：郭詩詩