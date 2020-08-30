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【全民檢測】至今有逾43萬名市民登記參與　有8宗懷疑涉及盜用他人個人資料預約

社會 20:49 2020/08/30

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

普及社區檢測計劃自昨日起接受網上預約，目前已有超過43萬名市民登記參與，同時收到8宗投訴，懷疑涉及盜用他人的個人資料預約。（經濟日報資料圖片）

政府發言人今日（30日）表示，普及社區檢測計劃自昨日（29日）起接受網上預約，目前已有超過43萬名市民登記參與，同時收到8宗投訴，懷疑涉及盜用他人的個人資料預約。政府會嚴肅跟進，並把3宗個案交由警方網絡安全及科技罪案調查科處理，有關預約亦已被取消。
 
發言人呼籲，市民切勿以身試法，強調未經他人同意，盜用他人的個人資料屬違法行為。若發現有此情況，有關部門會把個案轉交警方跟進。若巿民懷疑遭人冒認登記，可致電24小時熱線3142 2368求助，及另行安排檢測。
 
當局指出，政府資訊科技總監辦公室在構建普及社區檢測網上預約系統時，依據三大原則去設計，包括方便市民，確保流程安全有序，及保障個人私隱。網上預約系統不會過分收集或審核市民的個人資料，登記手續盡量簡單，方便市民使用。預約系統不接受重複預約，每一個身份證或出生證明書編號只能同時預約一個時段。系統加入反機械人程式，防止濫用。系統在推出前，已通過資訊保安風險評估及審計，以及第三方的私隱影響評估。另外，市民在社區檢測中心登記進行檢測時，需出示本人之身份證或出生證明書正本，以供核實身分。
 
在普及社區檢測計劃下，已取消的登記不會計入登記紀錄，絕無「篤數」。

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責任編輯：洪芷晴

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