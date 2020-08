【Discovery節目】韋史密夫戰勝恐懼與虎鯊同遊　一代拳王泰臣與鯊魚對決

▲ 韋史密夫克服恐懼在Discovery頻道節目中與虎鯊同游。(NowTV提供)

早前公開婚姻曾觸礁的荷田活巨星韋史密夫(Will Smith),2018年9月時藉笨豬跳來慶祝50歲生辰,而今晚播映的Discovery Channel節目《威爾史密斯會鯊魚》(Will Smith: Off The Deep End),就拍下他早前另一個克服恐懼的大挑戰,那就是潛入大海與巨型虎鯊面對面的實況。

▲ 韋史密夫與虎鯊魚面對面,事前準備工夫十足。(影片截圖)

Discovery Channel每年大受歡迎的《鯊魚週》 (Shark Week) 由8月31日起至9月6日每晚9時播出,共推出7個全新節目。每個節目的拍攝團隊借助各種設備、儀器及技術,以最專業的鯊魚科技進入深海,找尋全球最巨大的大白鯊以及史前巨齒鯊的蹤跡。

頭炮節目就邀得荷里活巨星韋史密夫 (Will Smith) 參與其中。

韋史密夫在大銀幕上是無畏無懼的動作英雄,但他卻坦言有不少恐懼,但他發覺恐懼令他難以盡情享受生命。

▲ 韋史密夫下海面對鯊魚前做熱身。(影片截圖)

而曾聲演夢工場動畫《鯊膽大話王》(Shark Tale)的韋史密夫去年就決定面對大海以及對鯊魚的恐懼。

節目中,一行潛水員和潛水攝影師聯同韋史密夫進入鯊魚出沒的水域,他在遊艇上聽講解時談笑風生,但他落海與巨大的虎鯊面對面時,又會否一樣輕鬆?

另一受注目節目就是《拳王泰森與鯊的對決》(Tyson Vs Jaws: Rumble On The Reef)。宣布復出已有一段時間的53歲拳王泰臣(Mike Tyson),其節目更是噱頭十足,因為他會於巴哈馬水域與鯊魚大戰。

▲ 前重量級拳王泰臣復出與虎鯊對決?(NowTV提供)

在這次錄製鯊魚週的節目,為拍攝順利進行,泰臣先要跟當地的科學家一起訓練,了解當地鯊魚們的特性,再進入水中擂台,但令人好奇是這位前拳王是如何與與頂級掠食者虎鯊對決?

《2020鯊魚周》其他節目計有《大白鯊嚇美國》(Sharkadelic Summer)、《俠客最鯊》(Shaqattack)、《亞當迪凡直闖鯊魚大本營》(Adam Devine's Secret Tiger Shark Lair)、《鼬鯊霸王》(Tiger Shark King)及《空中巨鯊2020》(Air Jaws 2020)。

INFO

《2020鯊魚週: 威爾史密斯會鯊魚》

播出時間 31/8(一)/9PM

《2020鯊魚週: 拳王泰森與鯊的對決》

播出時間1/9 (二)/9PM

播映頻道: Discovery頻道 (Now TV 209台)

(節目播出後將於Discovery On Demand 上架)

記者:胡慧雯