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【新冠肺炎】初步確診孕婦與胎兒情況穩定　專家稱胎兒染疫風險低

社會 00:29 2020/08/31

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潘昭頤指若孕婦情況穩定，胎兒感受染風險低，而「最理想情況是不需要用藥」。（資料圖片）

疫情再次蔓延至孕婦，本港至今至少出現7名孕婦染疫。今（30日）再多一名懷孕39周孕婦初步確診，其昨日到急症室求診時報稱曾發燒及感乏力，惟入院時沒量度出發燒，現時母胎情況均穩定。有婦科專家指，若孕婦情況穩定，胎兒感受染風險低，而「最理想情況是不需要用藥」。

【新冠肺炎】屯門醫院一名31歲孕婦初步確診　10名同住病房女病人被列為密切接觸者

今年4月曾與北京大學第一醫院、武漢大學人民醫院等婦產科團隊，共同發表確診孕婦研究的中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤表示，涉事孕婦情況穩定，「最理想情況是不需要用藥」，潘強調目前仍需待兒科及婦科專家討論如何對確診孕婦用藥；而分娩方面，潘指患者因沒嚴重表徵，亦不會要求其必須剖腹生產，但建議在負壓產房內分娩。

潘又指港確診孕婦多病徵輕徵且較健康，亦未曾出現母體直接感染胎兒病例；若要由母體直接感染胎兒，患者血液內必須存有新冠病毒，惟病毒入血情況不多於3%，十分罕有。

綜合國際文獻，若孕婦感染時間較長，病情嚴重，如出現肺炎，致病毒入血及破壞胎盤才有機會感染胎兒，機會率約為1%，而導致孕婦病情嚴重的高危因素與一般人無異，如高齡、患長期病、高血壓、有肥胖症等。

分娩方面，潘指婦女陰道分泌物存有病毒量機會很低，除非孕婦出現嚴重肺炎、呼吸困難等至要進入深切治療部，才建議緊急進行剖腹生產。

【新冠肺炎】本港今日新增15宗確診個案　另有10多宗初步確診

今接獲10多宗初步確診，其中1人為自行在家量度出發燒，及感乏力而於昨日上午到屯門醫院急症室求醫的懷孕39周孕婦，惟院方為她量體溫時則沒燒而安排其入住內科病房而非隔離病房，10名同病格病人需接受檢疫，院方已為她制定分娩及嬰兒出生後的處理方案，母胎目前情況均穩定。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞形容，有關情況不理想，院方處理報稱曾發燒的病人時，一般會安排其入住隔離病房，惟此個案則安排入住普通內科病房，強調院方現已檢討相關流程，並對因此須檢疫的10人致歉。

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記者：鄧凱文 

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