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【綠置居】青富苑蝶翠苑恢復揀樓　準業主大屋搬細屋盼有樓揸手

社會 10:51 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

今期綠置居推售兩個新項目，青衣青富苑及柴灣蝶翠苑3,696伙全新單位。（林宇翔攝）

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑兩個新項目，曾因應疫情嚴峻暫停揀樓；近日政府放寬社交距離措施，房委會今（31日）重新邀請申請人揀樓。

位於觀塘的綠置居售樓中心，早上約有數十人到場；有申請者稱單位面積普遍較細，但最終也成功選樓「榮升業主」。

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曾女士跟兒子，現居天水圍400餘呎公屋單位，現選購青衣青富苑約380多呎單位，即「大屋搬細屋」。她稱青衣地點較天水圍好，交通較方便，加上單位有兩房間隔，選樓後心情感高興。

劉女士稱，其七旬父母家住沙田區屋邨，樓齡逾30年，單位破落失修。她稱兩老盼改善居住環境，衡量過長遠屋苑環境舒適，單位間隔適合，距離港鐵站不算遠，最後願意跨區遷往柴灣，揀選面積約300餘呎的單位，她將幫忙供樓及付部分首期。

2019綠置居推售柴灣蝶翠苑，以及青衣青富苑，合共3,696伙，實用面積187至471呎，以市價49折推售，售81.77萬至272.61萬元；柴灣及青衣項目的平均呎價，分別每呎6,100元及5,460元。

【綠置居】麗翠苑業主轟交樓質素差　爆糞渠有鼠患但房委物管互卸膊

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記者：吳卓峰

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