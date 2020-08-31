  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (週一) 10:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診人士到訪　包括香港站添好運、長沙灣貿易廣場富臨

健康 09:42 2020/08/31

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

新增6間食肆曾有確診人士到訪，包括香港站添好運、長沙灣貿易廣場富臨。

新冠肺炎疫情未息，本港昨日（30日）新增15宗確診個案，其中5宗屬輸入個案，均由菲律賓及印度返港，其餘10宗為本地個案。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再多6間食肆曾有確診人士到訪，包括港鐵香港站添好運、長沙灣貿易廣場富臨酒樓。

新增6間食肆名單如下：（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

香港

  • 港鐵香港站添好運點心專門店 24/08/2020 #4764

九龍

  • 觀塘花園大廈玉蓮臺3座一粥麵 24/08/2020 #4771
  • 觀塘鯉魚門廣場大快活 28/08/2020 #4800
  • 長沙灣貿易廣場富臨酒家 29/08/2020 #4790

新界

  • 屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S S區香港達人餐廳 22/08/2020 #4788
  • 荃灣荃薈彩龍皇宮酒家 23/08/2020 #4778

新增食肆名單中包括3間酒樓，一名患有長期病患及曾中風的家庭主婦（個案編號：4790），居於深水埗元州邨元逸樓，每日都會與丈夫一同前往長沙灣貿易廣場一樓的富臨酒家飲茶。居住在葵涌葵盛東邨的76歲男患者（個案編號：4778號），曾到訪荃灣荃薈彩龍皇宮酒家及荃灣楊屋道市政大廈。另外，一名於港景峰工作的地產經紀（個案編號：4764）曾到訪港鐵香港站添好運點心專門店。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠肺炎】再增5間餐廳曾有患者到訪　確診警員曾到訪2間餐廳
10:03 2020/08/28
【新冠肺炎】再增5間餐廳曾有患者到訪　確診警員曾到訪2間餐廳
【新冠肺炎】再有2間餐廳曾有患者到訪　77歲患者疑發病後光顧淘大客家好棧
10:39 2020/08/30
【新冠肺炎】再有2間餐廳曾有患者到訪　77歲患者疑發病後光顧淘大客家好棧
【新冠肺炎】Foodpanda外賣員一家5口4人中招　曾到訪將軍澳尚德廣場、金鐘海富中心
10:48 2020/08/29
【新冠肺炎】Foodpanda外賣員一家5口4人中招　曾到訪將軍澳尚德廣場、金鐘海富中心
衞生防護中心 環境衞生 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
20:33 2020/08/30
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
【港姐2020】直擊香港小姐謝嘉怡奪冠軍　大熱陳楨怡+郭柏妍分奪亞軍季軍【不斷更新】
20:36 2020/08/30
【港姐2020】直擊香港小姐謝嘉怡奪冠軍　大熱陳楨怡+郭柏妍分奪亞軍季軍【不斷更新】
【港姐2020】香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪冠　撼低大熱郭柏妍陳楨怡贏后冠
23:11 2020/08/30
【港姐2020】香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪冠　撼低大熱郭柏妍陳楨怡贏后冠