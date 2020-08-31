【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診人士到訪　包括香港站添好運、長沙灣貿易廣場富臨

▲ 新增6間食肆曾有確診人士到訪，包括香港站添好運、長沙灣貿易廣場富臨。

新冠肺炎疫情未息，本港昨日（30日）新增15宗確診個案，其中5宗屬輸入個案，均由菲律賓及印度返港，其餘10宗為本地個案。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再多6間食肆曾有確診人士到訪，包括港鐵香港站添好運、長沙灣貿易廣場富臨酒樓。

新增6間食肆名單如下：（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

香港

港鐵香港站添好運點心專門店 24/08/2020 #4764

九龍

觀塘花園大廈玉蓮臺3座一粥麵 24/08/2020 #4771

觀塘鯉魚門廣場大快活 28/08/2020 #4800

長沙灣貿易廣場富臨酒家 29/08/2020 #4790

新界

屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S S區香港達人餐廳 22/08/2020 #4788

荃灣荃薈彩龍皇宮酒家 23/08/2020 #4778

新增食肆名單中包括3間酒樓，一名患有長期病患及曾中風的家庭主婦（個案編號：4790），居於深水埗元州邨元逸樓，每日都會與丈夫一同前往長沙灣貿易廣場一樓的富臨酒家飲茶。居住在葵涌葵盛東邨的76歲男患者（個案編號：4778號），曾到訪荃灣荃薈彩龍皇宮酒家及荃灣楊屋道市政大廈。另外，一名於港景峰工作的地產經紀（個案編號：4764）曾到訪港鐵香港站添好運點心專門店。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣