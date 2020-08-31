【港姐2020】23歲陳楨怡家境富裕全身名牌遊世界　大熱倒灶奪亞軍：已盡了力【多圖】

▲ 陳楨怡一直是今屆港姐三甲大熱人馬。

昨晚（8月30日）2020年香港小姐舉行，新一屆香港小姐正式出爐。冠軍由混血兒謝嘉怡奪得，另外兩位大熱陳楨怡、郭柏妍分別獲亞軍、季軍。

23歲亞軍佳麗陳楨怡（Celina）昨晚表現大方，在才藝表演中彈奏豎琴表演更令觀眾留下深刻的印象，被不少現場評判力讚。

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▲ 出爐亞軍陳楨怡（Celina）。（攝影：黃建輝）

陳楨怡：想回家食餐好

陳楨怡在比賽後接受TOPick訪問：「今晚大家都表現好好，自己已盡了力，不過笑容方面可以再燦爛一點。有小小緊張，不竟第一次表演給大家看。」

距離冠軍只差一步，Celina沒有失望：「完全沒失望是亞軍，因為沒想過自己可以入三甲，所以好開心。冠軍實至名歸，她本身不懂中文，所以好努力學習，即刻扭親腳也學舞蹈。」

當問及怎樣慶祝奪亞，Celina表示：「想回家食餐好，希望家人已準備好飯菜給我。」

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被揭生活奢華

Celina因有模特兒身型，一直是三甲大熱。

她在個人社交平台可見Celina經常分享旅行照片，23歲已周遊列國，曾到法國巴黎、莫斯科等地，加上周身名牌手袋及飾物，被外界推斷來自富裕家庭。

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有讀者爆料，Celina在英國留學時已是風頭人物，加上喜歡夜蒲，常放學後便去夜店耍樂，喜歡四處「收兵」。不過她已否認有夜蒲，表示只是校內正常社交。

另外，Celina的現任富貴男友Andy，為TVB藝人戴祖儀的前度。因此一度被指Celina撬戴祖儀牆腳，而她解釋與Andy拍拖時，男方已與戴祖儀分手，現時Celina與男友感情穩定。

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