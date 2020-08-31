【揀擇中女】年近40中女開10大條件男友做齊才肯嫁　婚後不返工可隨時查看老公手機

▲ 一名年近40的中女開出10大條件，希望男友符合條件才肯嫁。

男女情投意合，拍拖一段日子後便會想到結婚，二人步入婚姻卻要考慮不少現實問題。台灣一名年近40的中女於社交媒體開出10大條件，希望男友符合才肯嫁，問網民「這樣會很嚴苛嗎？」引來網民極大迴響。

該名女網民於facebook專頁「靠北女友my girl」發帖，表示自己快將40歲，最近跟男友討論結婚的事，她提出了10個條件，指「沒有一定要，就是朝這個方向努力」，詢問網民這樣會否太嚴苛。她補充，還沒跟男友提及這些條件。

老公手機密碼公開隨時查看

她列出了10個條件，包括年收入100萬台幣（約26.4萬港元）起、不抽煙不喝酒、孝順父母也要孝順她的父母，以及沒高消費的愛好，所有花費都要商議。

此外，幾個條件關於婚後生活，她列明︰

五、上班以外的時間，都會待在家中，分擔家事

六、能獨立，不當媽寶，不當公主

七、不花心，手機密碼等資訊都可公開，能讓老婆隨時查看

八、結婚後，老婆能在家且不上班，掌管家庭全部財務

九、結婚後不與狐朋狗友聯絡

最後一點是「外貌要保持乾淨」。

網民︰你自己能不能做到

網民對以上條件議論紛紛，有人笑指「你預備單身終老」，稱若然符合以上條件︰「我一定找一個20歲的，怎麼會找一個快40歲的」。有網民認為發文的女網民婚後既不上班，丈夫需分擔家務就算了，還綁住老公不讓他出去見朋友，實在過份。

另有網民認為「如果只是為了結婚而結婚，勸你放棄」，又反問她︰

為甚麼只要求男人，問問你自己能不能做到。

有女網民建議女人婚後有自己的工作比較好，因為「職稱和收入多寡不是重點，讓自己遇到婚姻難關時，有能力選擇留下或離開」。

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責任編輯︰王明芳