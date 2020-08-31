【全民檢測】聶德權指截至今早8時有48萬人預約登記　 登記系統運作暢順

▲ 普及社區檢測計劃將於明日展開。（資料圖片）

普及社區檢測計劃明日（1日）正式開展，計劃周六（29日）開始網上預約。公務員事務局局長聶德權指，截至早上8時，有48萬人預約登記，部分場地所有時段已額滿。

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聶德權今（31日）早接受電台訪問時指，人員採集的樣本是鼻腔和咽喉合併拭子，過程很快而且不會感到痛楚，鼻腔指的是鼻孔內1至2厘米，並非採用坊間流傳所指需用棒插到很深入的做法。

他稱當局並無設下登記人數的目標，但他樂見短短兩日就有48萬人成功登記。他續指，整個登記系統運作暢順，當局有接獲投訴，網絡上亦有所謂「惡搞」的做法，系統後台會密切監察，留意有沒有異常或破壞情況，暫時系統運作正常，呼籲市民要如實登記，好好使用系統，不要做違法的事。

他稱，如市民住所附近的採樣中心預約名額爆滿，可考慮轉到工作地點附近的檢測中心，當局會視乎運作情況決定是否延長計劃。

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對於有部分人士被僱主威迫參與檢測，聶德權重申檢測屬自願性質，但相信不同公司有不同安排。他又指，任何人對計劃有疑問而提出問題是沒有問題，當局是持「應檢盡檢」的原則，計劃可能有很多地方不理想，但醫療專業團體不支持計劃，更呼籲杯葛，明顯由政治出發，不利己亦對社會有負面影響。

至於有人呼籲已登記市民不要去做檢測，聶稱檢測計劃是抗疫工作一部分，不能用作講笑，更不應因政治取態而作出干擾行為，政府會跟進每宗懷疑被人冒認登記的投訴，有需要會轉交警方。

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責任編輯：郭詩詩