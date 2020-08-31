【護花心切】裕美被指不及麥明詩感委屈　林作發文為女友平反：裕美真心靚好多

▲ 林作不滿媒體將裕美跟麥明詩作比較。

前執業大律師、現投身保險業的林作，自宣布與曾離婚的藝人裕美相戀後，戀情便成大眾焦點。昨日林作帶同女友裕美到電視城收看《香港小姐》決賽，期間前度麥明詩亦是評判之一，林作卻似不滿媒體又將裕美跟麥明詩作比較。

自林作跟裕美高調公開戀情，因坊間對對姊弟戀的評價南轅北轍，，例如指二人學歷不相襯、女方曾經失婚、男方母親反對發展等等。

林作亦不惜多度向網民還擊，替女友出頭、護花心切。

▲ 林作昨日帶裕美一同看《香港小姐》決賽。（梁樂欣攝）

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昨日林作偕同裕美入TVB電視城，現場收看《香港小姐》決賽，而前度麥明詩則是今屆港姐星級評判之一，雖新歡舊愛未有機會同場，但仍是媒體焦點。

港姐比賽結束後，林作在社交平台把傳媒報導截圖，疑不滿裕美被寫成「平平無奇」，相反麥明詩則被形容「艷壓全場」，因此發文還擊。

林作寫道：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到黎（嚟）選美咁嗎？」

不過，林作留言卻被網民抨擊，指林作公開踩前度，很不大方及沒有風度，不少留言都讚麥明詩更漂亮等等。

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裕美：係咪我得罪好多人？

同時，裕美亦轉載了跟林作同一張截圖，並留言感到覺得委屈。

裕美稱：「其實好多人問我點解咁多新聞要寫得我寫得咁差，係咪因為我得罪好多人？係咪得罪好多傳媒朋友，我本人從來沒有得罪任何傳媒朋友，識我嘅朋友就知道，你對我好我必定會對你好千百萬倍當你真心朋友，對我唔好嘅我只會遠離佢，並不會作出任何聲音。

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她又指：「但我從來唔會刻意討好人，我發現，有時你太好人，或者你沒有還擊，對家就會變本加厲。呢個係我咁多年嘅經驗。或者人哋覺得我身份卑微，就可以不斷踩我。但我可以話比你哋知，身份卑微唔代表冇能力。」

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麥明詩：冇幫林作買保險

林作近來亦常因口舌招搖被批評，如早前就被指借「黑豹」及「高比拜恩」過身來sell保險，被評消費公眾人物不幸過身的悲劇。

▲ 麥明詩對林作事不作回應。（攝影：梁樂欣）

麥明詩昨晚在《港姐》現場，也被問有否留前度男友林作的新聞，麥明詩就指：「他的事不回應，有事就問回他本人。」

至於有否有幫林作買保險？麥明詩笑道：「小時候媽咪已幫我買好多保險，所以不需要。」