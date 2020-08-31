【我要去旅行】日本蒸汽火車新支線10月開通    慢活鐵道到日光嘆鬼怒川溫泉

▲ 新的一台東武鐵道「SL大樹」蒸汽火車，將於10月啟用！（相片提供︰東武鐵道）

日本有不少鐵車迷，當中古董級蒸汽列車尤為他們的Dream car，不少遊客也慕名而至享受此懷古風。東武鐵道旗下的蒸汽火車事業事隔約半世紀後復活，今年他們宣布成功投標，將原於真岡鐵道運行的蒸汽火車收入旗下路線，大家唯有寄望疫情盡快過去，到日本欣賞秋色。

主要行駛於栃木縣的東武鐵道自2017年8月起，在日光市的鬼怒川線鐵路重啟「SL大樹」列車（「SL」為蒸汽火車steam locomotive的縮寫），往返於下今市站與鬼怒川溫泉站。新的一台蒸汽火車卡「SL大樹」，則行駛於下今市站與東武日光站之間，目前暫定每月行駛一次。其名稱由來是取自日光著名的男體山的舊稱「二荒山（FUTARASAN）」，象徵奧日光地區雄偉的自然景觀帶來的震撼及世界遺產威風凜凜之姿。

▲ 「SL大樹」蒸汽車在車站等待出發！（相片提供︰東武鐵道）

「SL大樹」列車行駛沿線許多受歡迎的景點，如鬼怒川溫泉站周邊就有許多溫泉旅宿，也可以搭乘中禪寺湖的遊覽船欣賞沿岸風景，中禪寺湖旁的奧日光也是溫泉勝地。而東武世界廣場以1/25比例，重現47個世界遺產及102座世界知名建築而深受旅客喜歡。最值得留意的是，其實日光市是每年秋天東京人必造訪的賞楓景點。

▲ 東武鐵道推出新的「SLOW」慢活主題的宣傳，並邀得新生代女星門脇麥為代言人。（相片提供︰東武鐵道）

東武鐵道也推出新宣傳「It’s SLOW time –SLOW にいこう。SL でいこう。日光・鬼怒川の旅。–」，以日光．鬼怒川地區及SL大樹共通的「SLOW」慢活主題，希望吸引年輕世代來一趟SL的慢活旅程，並由新生代女星門脇麥為代言人。

撰文︰馮柏偉

