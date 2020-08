【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】

▲ 為父參選成雙料冠軍暨歡樂小姐,蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展。

香港小姐2020於昨晚完滿結束,香港與蘇格蘭混血兒、獲頒「最上鏡小姐」的8號佳麗謝嘉怡(Lisa)成為雙料港姐冠軍。表示為圓父親心願而參選的Lisa,獲肥媽(Maria Cordero)提名參加,此外其表妹源菲然原來亦有參選,惜於12強止步。

其實謝嘉怡是今屆香港小姐唯一混血佳麗,由初賽至今已被視為大熱,出生及成長於蘇格蘭的她雖然略懂廣東話,但始終甚少運用故不大靈光,整晚為觀眾帶來不少笑料,被封為「最可愛Lisa姐」。

在才藝表演環節,Lisa選唱《上海灘》,半鹹淡廣東話令人印象深刻。身為手術室護士的她曾表示,工作過後喜歡吃肉醬意粉,在問答環節中,Lisa表示若果勝出比賽,希望能夠吃排骨飯當獎勵,非常貼地。

謝嘉怡率直可愛

不少星級嘉賓都視Lisa為心水,其中黎諾懿大讚她漂亮,更直言:「融化咗我個心!」在公開證件相時,Lisa笑指當年回港拍照時因為天氣太熱,故把所有頭髮束起,變得非常「男仔頭」。隨後司儀陸浩明著Lisa以廣東話罵他,推塘了一會的Lisa衝口而出:「你好醜樣呀!」引來全場大笑。

在公佈賽果前,Lisa分享她參選的原因:「其實我未識行嗰時,爸爸已經想我參選香港小姐,但我平時性格唔係好女仔,唔會化妝、著高爭鞋、染頭髮,但最後我爸爸都好想我選,所以我嚟咗。之前我錄影嘅時候唔小心扭親隻腳,但係我唔會放棄,因為我而家嘅夢想係參選香港小姐。係蘇格蘭我哋有個講法,『Your dream is only one step away』,今晚我行多咗一步,去實現我嘅夢想,多謝。」

謝嘉怡大方有禮

Lisa直率又可愛的發言,得到全場星級評審的歡心,最後宣佈成為2020年香港小姐的冠軍,加上早前獲頒的「最上鏡小姐」,成為今屆雙料冠軍。在加冕後繞場一周的時候,Lisa因為不清楚工作人員的指示,差點走到後台,再次為觀眾帶來歡樂。

事後Lisa接受TOPick訪問,但她不太能聽懂記者的每一條問題,她大感抱歉:「Sorry,我啲廣東話少少差,有時想講乜嘢唔係咁易講出嚟。」

她透露父親做再生能源的工作,在蘇格蘭跟爸爸溝通,談及對方的工作內容主要都是用英文:「在蘇格蘭大約一個月才說一次廣東話,回港後每日都要練習,有時間會看電視去學,想再去上課學習寫和讀。」

父親鼓勵Lisa參選港姐

問到她自覺優勝之處,她直言自己不著重贏輸,因為參選港姐讓她在自信和個人方面有所成長,經過一個多月的努力和訓練,不論結果如何已覺得勝出了。

Lisa爸爸從小希望她能夠參選港姐,她坦言小時候沒有這個想法,但今年有想港發展的念頭,於是決定參選。

其蘇格蘭籍的媽媽因為證件加上新冠肺炎疫情的關係,未能親自來到香港見證女兒奪冠一刻,加上在蘇格蘭的家人未能看到TVB的直播,只能靠著Facetime看Lisa衛冕:「當然我希望她能夠在現場見證,待疫情好轉後,她也會來香港跟我一起住。」

在蘇格蘭當手術室護士

現年25歲、在蘇格蘭任職手術室護士的Lisa,為了參選香港小姐而開設instagram帳號,去年才畢業的她曾經到過中非國家擔任義工,因為希望回港發展及一圓爸爸夢想,決定返港參加香港小姐,其提名人更是TVB的節目主持人肥媽(Maria Cordero)。

昨晚在決賽中除了有型爸爸Peter到電視城撐場,其姑姐亦有到來。另外,於賽後的慶功派對中,見Lisa身邊還有另一名同屆佳麗源菲然,原來對方是Lisa的表妹,可惜源菲然於12強已經止步,未能與表姐同台競選。

記者:游艾維、梁樂欣