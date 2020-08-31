【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】

▲ 為父參選成雙料冠軍暨歡樂小姐，蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展。

香港小姐2020於昨晚完滿結束，香港與蘇格蘭混血兒、獲頒「最上鏡小姐」的8號佳麗謝嘉怡（Lisa）成為雙料港姐冠軍。表示為圓父親心願而參選的Lisa，獲肥媽（Maria Cordero）提名參加，此外其表妹源菲然原來亦有參選，惜於12強止步。

其實謝嘉怡是今屆香港小姐唯一混血佳麗，由初賽至今已被視為大熱，出生及成長於蘇格蘭的她雖然略懂廣東話，但始終甚少運用故不大靈光，整晚為觀眾帶來不少笑料，被封為「最可愛Lisa姐」。

在才藝表演環節，Lisa選唱《上海灘》，半鹹淡廣東話令人印象深刻。身為手術室護士的她曾表示，工作過後喜歡吃肉醬意粉，在問答環節中，Lisa表示若果勝出比賽，希望能夠吃排骨飯當獎勵，非常貼地。

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謝嘉怡率直可愛

不少星級嘉賓都視Lisa為心水，其中黎諾懿大讚她漂亮，更直言：「融化咗我個心！」在公開證件相時，Lisa笑指當年回港拍照時因為天氣太熱，故把所有頭髮束起，變得非常「男仔頭」。隨後司儀陸浩明著Lisa以廣東話罵他，推塘了一會的Lisa衝口而出：「你好醜樣呀！」引來全場大笑。

在公佈賽果前，Lisa分享她參選的原因：「其實我未識行嗰時，爸爸已經想我參選香港小姐，但我平時性格唔係好女仔，唔會化妝、著高爭鞋、染頭髮，但最後我爸爸都好想我選，所以我嚟咗。之前我錄影嘅時候唔小心扭親隻腳，但係我唔會放棄，因為我而家嘅夢想係參選香港小姐。係蘇格蘭我哋有個講法，『Your dream is only one step away』，今晚我行多咗一步，去實現我嘅夢想，多謝。」

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謝嘉怡大方有禮

Lisa直率又可愛的發言，得到全場星級評審的歡心，最後宣佈成為2020年香港小姐的冠軍，加上早前獲頒的「最上鏡小姐」，成為今屆雙料冠軍。在加冕後繞場一周的時候，Lisa因為不清楚工作人員的指示，差點走到後台，再次為觀眾帶來歡樂。

事後Lisa接受TOPick訪問，但她不太能聽懂記者的每一條問題，她大感抱歉：「Sorry，我啲廣東話少少差，有時想講乜嘢唔係咁易講出嚟。」

她透露父親做再生能源的工作，在蘇格蘭跟爸爸溝通，談及對方的工作內容主要都是用英文：「在蘇格蘭大約一個月才說一次廣東話，回港後每日都要練習，有時間會看電視去學，想再去上課學習寫和讀。」

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父親鼓勵Lisa參選港姐

問到她自覺優勝之處，她直言自己不著重贏輸，因為參選港姐讓她在自信和個人方面有所成長，經過一個多月的努力和訓練，不論結果如何已覺得勝出了。

Lisa爸爸從小希望她能夠參選港姐，她坦言小時候沒有這個想法，但今年有想港發展的念頭，於是決定參選。

其蘇格蘭籍的媽媽因為證件加上新冠肺炎疫情的關係，未能親自來到香港見證女兒奪冠一刻，加上在蘇格蘭的家人未能看到TVB的直播，只能靠著Facetime看Lisa衛冕：「當然我希望她能夠在現場見證，待疫情好轉後，她也會來香港跟我一起住。」

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在蘇格蘭當手術室護士

現年25歲、在蘇格蘭任職手術室護士的Lisa，為了參選香港小姐而開設instagram帳號，去年才畢業的她曾經到過中非國家擔任義工，因為希望回港發展及一圓爸爸夢想，決定返港參加香港小姐，其提名人更是TVB的節目主持人肥媽（Maria Cordero）。

昨晚在決賽中除了有型爸爸Peter到電視城撐場，其姑姐亦有到來。另外，於賽後的慶功派對中，見Lisa身邊還有另一名同屆佳麗源菲然，原來對方是Lisa的表妹，可惜源菲然於12強已經止步，未能與表姐同台競選。

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記者：游艾維、梁樂欣