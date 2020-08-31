【網絡欺凌】「黑豹」病逝《復仇者》同袍齊悼念 緋紅女巫沒發悼文遭網民聲討
Marvel《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）8月28日因大腸癌逝世，終年43歲，消息傳出，可說是震驚娛樂圈的事，身為《復仇者聯盟》的成員紛紛在社交媒體上悼念，但估不到的是其中一位成員沒有post文，引發網民聲討，看來網絡欺凌這現象愈來愈厲害。
《黑豹》男主角查特域克保斯曼早在2016年已證實患上結腸癌3期，屈指一算，原來他在拍攝《黑豹》期間同樣要與癌症搏鬥，可見他有頑強的意志，奈何的是始終敵不過癌魔而逝世。
他的逝世消息一傳出，幾乎所有有份參演《復仇者聯盟》的演員都出文悼念，例如《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、《美國隊長》基斯伊雲斯（Chris Evans）和《蜘蛛俠》湯姆賀倫（Tom Holland）等，與此同時，不少Marvel的「忠粉」卻化身成糾察隊，聲討一些沒有在網上悼念的成員，不幸地首當其衝的緋紅女巫伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）。
網友們不滿伊莉莎白歐森的Instagram沒有發文悼念《黑豹》逝世，於是開始湧入她的個人官方Instagram帳號「洗板」謾罵，認為她不關心數到合作演出的戰友。
伊莉莎白歐森在大量died hard Marvel網民聲討下，結果將自己的官方IG帳號暫停，將將所有圖片刪除。身為伊莉莎白歐森的fans當然作出聲援，認為沒有上載悼文並不表示不感到痛心等。
但由這事件可以看到網上世界愈見瘋狂。就如本本地作家喬靖夫看到伊莉莎白歐森這事件後所言：
社交媒體時代的網民真是走火入魔，強要把自己想法做法套到別人身上，不合他們意的就群起「炎上」討伐。悼念就一定要火速發文？面對悲傷只能有一種反應表達？人家兩個交情如何，要向你們這些陌生人交待嗎？
記者：何偉雄