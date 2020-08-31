【網絡欺凌】「黑豹」病逝《復仇者》同袍齊悼念　緋紅女巫沒發悼文遭網民聲討

▲ 「黑豹」病逝，身為《復仇者聯盟》的成員紛紛在社交媒體上悼念，但估不到的是其中一位成員沒有post文，引發網民聲討。

Marvel《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）8月28日因大腸癌逝世，終年43歲，消息傳出，可說是震驚娛樂圈的事，身為《復仇者聯盟》的成員紛紛在社交媒體上悼念，但估不到的是其中一位成員沒有post文，引發網民聲討，看來網絡欺凌這現象愈來愈厲害。

▲ 「鐵甲奇俠」羅拔唐尼在自己個人IG上悼念戰友。（圖片羅拔唐尼IG）

▲ 「變形俠醫」麥克雷法路上載的一張悼念相，非常有心思。（圖片麥克雷法路IG）

《黑豹》男主角查特域克保斯曼早在2016年已證實患上結腸癌3期，屈指一算，原來他在拍攝《黑豹》期間同樣要與癌症搏鬥，可見他有頑強的意志，奈何的是始終敵不過癌魔而逝世。

他的逝世消息一傳出，幾乎所有有份參演《復仇者聯盟》的演員都出文悼念，例如《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、《美國隊長》基斯伊雲斯（Chris Evans）和《蜘蛛俠》湯姆賀倫（Tom Holland）等，與此同時，不少Marvel的「忠粉」卻化身成糾察隊，聲討一些沒有在網上悼念的成員，不幸地首當其衝的緋紅女巫伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）。

▲ 「美國隊長」基斯伊雲斯在個人IG上上載一張與「黑豹」的合照以作紀念。（圖片基斯伊雲斯IG）

網友們不滿伊莉莎白歐森的Instagram沒有發文悼念《黑豹》逝世，於是開始湧入她的個人官方Instagram帳號「洗板」謾罵，認為她不關心數到合作演出的戰友。

▲ 「蜘蛛俠」湯姆賀倫在個人IG上貼文悼念「黑豹」。（圖片湯姆賀倫IG）

伊莉莎白歐森在大量died hard Marvel網民聲討下，結果將自己的官方IG帳號暫停，將將所有圖片刪除。身為伊莉莎白歐森的fans當然作出聲援，認為沒有上載悼文並不表示不感到痛心等。

▲ 「緋紅女巫」伊莉莎白歐森因為沒有上載悼文，而被網民「洗版」，結果IG暫停運作。（圖片伊莉莎白歐森IG）

但由這事件可以看到網上世界愈見瘋狂。就如本本地作家喬靖夫看到伊莉莎白歐森這事件後所言：

社交媒體時代的網民真是走火入魔，強要把自己想法做法套到別人身上，不合他們意的就群起「炎上」討伐。悼念就一定要火速發文？面對悲傷只能有一種反應表達？人家兩個交情如何，要向你們這些陌生人交待嗎？

記者：何偉雄